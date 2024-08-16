Отправлено: - 22:22

saba:

Были, меньше процента на все казахское население, например Амангельдинский, Амантогайский районы Тургайской области, самые отдаленные поселки, где русского человека видели раз в год, когда начальство приезжало. Но города и райцентры были действительно русифицированы

Цитата:Не спорю, что в северном Казахстане большинство общались на русском языке, с 1987 года хорошо познакомился с Кустанайской областью, когда родители меня перевезли с Алма-Аты в декабре 1986 в Кустанай к родственникам, и до 1995 я жил и учился в Кустанае пока не призвался в армию.Но то что к нам в часть при МО РК в Алма-Ате весной 1996-го привезли молодое пополнение с юга Казахстана,было всё-таки не привычно, что не говорят по-русски.Кроме командира части и замполита, с моего призыва были ребята казахи кто говорил с новобранцами на родном языке.