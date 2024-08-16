saba: Были, меньше процента на все казахское население, например Амангельдинский, Амантогайский районы Тургайской области, самые отдаленные поселки, где русского человека видели раз в год, когда начальство приезжало. Но города и райцентры были действительно русифицированы
Не спорю, что в северном Казахстане большинство общались на русском языке, с 1987 года хорошо познакомился с Кустанайской областью, когда родители меня перевезли с Алма-Аты в декабре 1986 в Кустанай к родственникам, и до 1995 я жил и учился в Кустанае пока не призвался в армию. Но то что к нам в часть при МО РК в Алма-Ате весной 1996-го привезли молодое пополнение с юга Казахстана,было всё-таки не привычно, что не говорят по-русски. Кроме командира части и замполита, с моего призыва были ребята казахи кто говорил с новобранцами на родном языке.
Север, Юг, здесь особо не при чём. Шымкент на юге находится, городские казахи моего возраста по казахски не разговаривали, мои двоюродные в частности. Тургай куда отнести? Если к северу, полно аулов, где я говорю русские раз в год приезжали для проверки и зачем им русский язык? По этому вопросу, лучше всего у Максафа проконсультироваться, он все знает, сколько человек в Казахстане считало родным русский, сколько владело свободно и т.д Это его главный аргумент в борьбе за статус государственного русского языка в Казахстане.
Смотрел сегодня Утро на первом.Сначала идёт анонс программ, Поехали, Жизнь своих, повара на колесах, показывают Камчатку, Русский Север, Карачаево-Черкессию, такие красоты! А потом новости, мы успешно бомбили там, убили столько то людей,вытесняем противника и т.д Что же мирно не живется то? Зачем в чужую страну поперлись? Там везде людей не хватает, можно 100 Донбассов переселить, нет надо все в пепелище превратить, а потом гордиться, что восстанавливаем! Так Нурбанчик?
ACROS: За базар надо держать ответ. Никто за язык не тянул.
Не надо меня тянуть за базар. Я очень сложный чел. На счёт фронта. Легко. Двоерныйй брат Москва. Киев второй. Жена беларуская . За кого воевать. Дети ваще походу не понятно кто. То-ли беларуссы или хохлы
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