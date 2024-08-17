Отправлено: - 13:09

Сабыр:

Плохо что с азиатским лицом ты всегда будешь чужой для итальянца. В азию надо,чтобы не комплексовать.

Цитата:....а вы не правы Сабыр почему она должна комплексовать и некомфортно себя чувствовать,в Европе проживают люди как негроидной рассы так и монголоидной,рестораны китайской кухни содержат в большенстве китайцы малость вьетнамцы,в Германии проживает большое количество турок не мало и людей с ближнего востока которые очень хотят попасть туда ,вот сосед у меня за стенкой казах живёт уже более 20ти лет так я не разу не слыхал что он собирается в родной Мартук....если у вас такие мысли,следовательно можно сделать вывод что люди не коренной национальности для вас чужие или кто то здесь сказал понаехавшие...