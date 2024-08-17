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≡ Аким города провел экскурсию для акима области по объектам благоустройства в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49879
Аким города провел экскурсию для акима области по объектам благоустройства в Костанае
Отправлено: 17.08.24 - 10:16
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16 августа, аким Костаная Марат Жундубаев провел экскурсию для акима Костанайской области Кумара Аксакалова, чиновников, депутатов гормаслихата и журналистов по нескольким объектам благоустройства.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3487
Re: Аким города провел экскурсию для акима области по объектам...
Отправлено: 17.08.24 - 10:16
#1
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А Элвис в роли кого на первом фото? Депутат, чиновник или жЮрналист?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5768
Re: Аким города провел экскурсию для акима области по объектам...
Отправлено: 17.08.24 - 10:16
#2
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- ФОК здесь будет запущен. Спортивная инфраструктура для жилых микрорайонов обязательно должна развиваться и быть, - отметил Кумар Аксакалов. Поэтому и было принято решение о его строительстве. А вообще, в перспективе у нас строительство большого Дворца спорта.

Всё правильно, хорошо, что создаются условия для занятий спортом, для всех слоёв населения.

Ранее отмечал, что при советах из-за того, что не были организованы спортивные секций в посёлке Тимофеевка Семиозёрного района (ныне Аулиекольского), регулярно в парке свиней гонял. В средней школе учился на казахском языке после обеда, при этом все секций функционировали, как раз в этот период времени.

Нужно строить и запускать ФОК, также следует пропагандировать здоровый образ жизни, возрождать и развивать детский и массовый спорт.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1475
Re: Аким города провел экскурсию для акима области по объектам...
Отправлено: 17.08.24 - 11:38
#3
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Цитата:
юля елиссева:
Элвис в роли кого

Ну,он же вроде птицефабрику себе отцапал или уже строителем стал?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1487
Re: Аким города провел экскурсию для акима области по объектам...
Отправлено: 17.08.24 - 13:29
#4
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.....я не большой спец по укладки бардюр и брущатки но втором фото обратите внимание бардюры уложены криво как попало,брущатка тоже самое уложена по руко..опски,ответственные руководители на это глаза закрывают и это по всюду в городе да и не только в областном центре, Рудный,Лисаковск,районые центры,губы мажим а чулки дрявые,на следующий год снова будут выделять деньги на ремонт брущатки......всё как то.... :-( :-( :-(
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16595
Re: Аким города провел экскурсию для акима области по объектам...
Отправлено: 17.08.24 - 13:39
#5
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Первое фото прям символичное)

Бывший аким области, нынешний аким области и будущий аким области)
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