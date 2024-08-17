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«Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла - о Мессинском университете, салютах от мафии и своей жизни в Италии
«Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла - о Мессинском университете, салютах от мафии и своей жизни в Италии
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49879
«Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла - о Мессинском университете, салютах от мафии и своей жизни в Италии
Отправлено: 17.08.24 - 11:34
Уроженка Тобыла 27-летняя Шадиар СЕЙДАХМЕТОВА обучается на бакалавра на факультете политических наук и международных отношений в Мессинском университете и проживает в Мессине, на северо-востоке острова Сицилия в Италии. Шадиар рассказала о своей учебе и особенностях проживания в Италии.
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Re: «Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла -...
Отправлено: 17.08.24 - 11:34
Совет всем молодёжи. Валите. Италия, Франция. Итд. Там другая жизнь. И не слушайте Абайку. Он мозги всем прочистить про хорошую жизнь тут.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1475
Re: «Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла -...
Отправлено: 17.08.24 - 11:52
Плохо что с азиатским лицом ты всегда будешь чужой для итальянца. В азию надо,чтобы не комплексовать.
«Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла - о Мессинском университете, салютах от мафии и своей жизни в Италии
Отправлено: 17.08.24 - 12:04
Цитата:
Сабыр:Открываю визу шенген. 30 человек. 25 казахов. 5 орысов. Уезжают. Даже местные. Вон Абайка купил хату.Эта РФ типа рубль упал) Марик сына отправляет в Европу.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3433
«Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла - о Мессинском университете, салютах от мафии и своей жизни в Италии
Отправлено: 17.08.24 - 12:30
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1487
Re: «Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла -...
Отправлено: 17.08.24 - 13:09
Цитата:
....а вы не правы Сабыр почему она должна комплексовать и некомфортно себя чувствовать,в Европе проживают люди как негроидной рассы так и монголоидной,рестораны китайской кухни содержат в большенстве китайцы малость вьетнамцы,в Германии проживает большое количество турок не мало и людей с ближнего востока которые очень хотят попасть туда ,вот сосед у меня за стенкой казах живёт уже более 20ти лет так я не разу не слыхал что он собирается в родной Мартук....если у вас такие мысли,следовательно можно сделать вывод что люди не коренной национальности для вас чужие или кто то здесь сказал понаехавшие...
Сабыр:
Плохо что с азиатским лицом ты всегда будешь чужой для итальянца. В азию надо,чтобы не комплексовать.
Плохо что с азиатским лицом ты всегда будешь чужой для итальянца. В азию надо,чтобы не комплексовать.
....а вы не правы Сабыр почему она должна комплексовать и некомфортно себя чувствовать,в Европе проживают люди как негроидной рассы так и монголоидной,рестораны китайской кухни содержат в большенстве китайцы малость вьетнамцы,в Германии проживает большое количество турок не мало и людей с ближнего востока которые очень хотят попасть туда ,вот сосед у меня за стенкой казах живёт уже более 20ти лет так я не разу не слыхал что он собирается в родной Мартук....если у вас такие мысли,следовательно можно сделать вывод что люди не коренной национальности для вас чужие или кто то здесь сказал понаехавшие...
s
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 52
«Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла - о Мессинском университете, салютах от мафии и своей жизни в Италии
Отправлено: 17.08.24 - 13:15
Цитата:
По состоянию на 2009 год, география происхождения родившихся за границей жителей Италии была представлена следующим образом: Европа (53,5 %), Африка (22,3 %), Азия (15,8 %), Америка (8,1 %) и Океания (0,06 %).
( википедия)
Сабыр:
Плохо что с азиатским лицом ты всегда будешь чужой для итальянца.
Плохо что с азиатским лицом ты всегда будешь чужой для итальянца.
По состоянию на 2009 год, география происхождения родившихся за границей жителей Италии была представлена следующим образом: Европа (53,5 %), Африка (22,3 %), Азия (15,8 %), Америка (8,1 %) и Океания (0,06 %).
( википедия)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16595
Re: «Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла -...
Отправлено: 17.08.24 - 13:36
Материалы о Казахстанских студентах будут или хотябы просто о местных?
К чему уже третий материал о загранице?
То о парикмахерше из Румынии то о уличной певичке в Париже и вот опять)
Не USAID случаем спонсирует эти материалы? А то очень похоже на целенаправленную отработку заказа
Цитата:
Ты то чё ещё не уехал?
Ни туда ни сюда как сопля повис
И там страшно и тут всем недоволен)
Определись уже и вали в окопы под Курск
Там тебя ждут))
Цитата:
Не типа а упал в 2015
Ты не в курсе был? Цитата:
Казахи отучаться и вернутся
Орысы же всё бегут куда-то непонятно куда ища лучшей жизни
К чему уже третий материал о загранице?
То о парикмахерше из Румынии то о уличной певичке в Париже и вот опять)
Не USAID случаем спонсирует эти материалы? А то очень похоже на целенаправленную отработку заказа
Цитата:
Vit:
Совет всем молодёжи. Валите. Италия, Франция. Итд. Там другая жизнь. И не слушайте Абайку. Он мозги всем прочистить про хорошую жизнь тут.
Совет всем молодёжи. Валите. Италия, Франция. Итд. Там другая жизнь. И не слушайте Абайку. Он мозги всем прочистить про хорошую жизнь тут.
Ты то чё ещё не уехал?
Ни туда ни сюда как сопля повис
И там страшно и тут всем недоволен)
Определись уже и вали в окопы под Курск
Там тебя ждут))
Цитата:
Vit:
Вон Абайка купил хату.Эта РФ типа рубль упал
Вон Абайка купил хату.Эта РФ типа рубль упал
Не типа а упал в 2015
Ты не в курсе был? Цитата:
Vit:
Открываю визу шенген. 30 человек. 25 казахов. 5 орысов. Уезжают. Даже местные.
Открываю визу шенген. 30 человек. 25 казахов. 5 орысов. Уезжают. Даже местные.
Казахи отучаться и вернутся
Орысы же всё бегут куда-то непонятно куда ища лучшей жизни
«Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла - о Мессинском университете, салютах от мафии и своей жизни в Италии
Отправлено: 17.08.24 - 13:43
Цитата:
abaika95: Ты то чё ещё не уехал?Я патреот. Хотя 100 вариантов было.
«Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла - о Мессинском университете, салютах от мафии и своей жизни в Италии
Отправлено: 17.08.24 - 13:45
Цитата:
abaika95: Ты то чё ещё не уехал?Я патреот. Хотя 100 вариантов было.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3411
«Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла - о Мессинском университете, салютах от мафии и своей жизни в Италии
Отправлено: 17.08.24 - 13:47
Комментарий проходит проверку.
«Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла - о Мессинском университете, салютах от мафии и своей жизни в Италии
Отправлено: 17.08.24 - 13:51
Цитата:
abaika95: Казахи отучаться и вернутсяИнтересно зачем мне эти сказки.
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