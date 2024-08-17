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Аким города провел экскурсию для акима области по объектам благоустройства в Костанае
Аким города провел экскурсию для акима области по объектам благоустройства в Костанае
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