Re: Аким города провел экскурсию для акима области по объектам...

Отправлено: - 10:16

- ФОК здесь будет запущен. Спортивная инфраструктура для жилых микрорайонов обязательно должна развиваться и быть, - отметил Кумар Аксакалов. Поэтому и было принято решение о его строительстве. А вообще, в перспективе у нас строительство большого Дворца спорта.



Всё правильно, хорошо, что создаются условия для занятий спортом, для всех слоёв населения.



Ранее отмечал, что при советах из-за того, что не были организованы спортивные секций в посёлке Тимофеевка Семиозёрного района (ныне Аулиекольского), регулярно в парке свиней гонял. В средней школе учился на казахском языке после обеда, при этом все секций функционировали, как раз в этот период времени.



Нужно строить и запускать ФОК, также следует пропагандировать здоровый образ жизни, возрождать и развивать детский и массовый спорт.