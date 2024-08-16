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≡ "Дальше закон двигать не будем" - Депутат мажилиса Альберт Рау о закрытии вещевого рынка в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49879
"Дальше закон двигать не будем" - Депутат мажилиса Альберт Рау о закрытии вещевого рынка в Рудном
Отправлено: 16.08.24 - 21:35
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- У нас уже столько этих торговых центров и так далее, что действовать в интересах узкого круга или каких-то отдельных личностей это... - сказал мажилисмен. - Ну, были 90-е годы, я сам делал эти рынки в Лисаковске.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1487
Re: "Дальше закон двигать не будем" - Депутат мажилиса...
Отправлено: 16.08.24 - 21:35
#1
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......всё правильно наша власть экономику поставила на ноги, заводы фабрики работают,работать некому на предприятиях,бульдозером стереть с лица земли все эти базары......сам лично сяду на бульдозер и буду крушить и крушить как только приеду.... :-P :-P :-P
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10842
"Дальше закон двигать не будем" - Депутат мажилиса Альберт Рау о закрытии вещевого рынка в Рудном
Отправлено: 17.08.24 - 01:31
#2
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---Раньше трусы мужские шили в Кустанае

[Исправлено: Гога, 16.08.2024 - 23:43]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7032
Re: "Дальше закон двигать не будем" - Депутат мажилиса...
Отправлено: 17.08.24 - 04:42
#3
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Главная цель: превратить рынки в один большой супермаркет и загнать мелкого лавочника в пластиковый бутик, тем самым можно поднять аренду и освободить место под парковку авто. В принципе цель благая, на первый взгляд. Надо бы вторую сторону послушать...
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1475
Re: "Дальше закон двигать не будем" - Депутат мажилиса...
Отправлено: 17.08.24 - 09:39
#4
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Чот Альберт Палыч очень плохо выглядит,а похудел то как..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1487
Re: "Дальше закон двигать не будем" - Депутат мажилиса...
Отправлено: 17.08.24 - 13:15
#5
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Цитата:
Гога:
--Раньше трусы мужские шили в Кустанае

.....раньшеи чаво только не было у нас,сегодня мусор элементарно вывести не можем, тонем спасите!!!!
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