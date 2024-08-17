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≡ «Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла - о Мессинском университете, салютах от мафии и своей жизни в Италии
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49879
«Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла - о Мессинском университете, салютах от мафии и своей жизни в Италии
Отправлено: 17.08.24 - 11:34
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Уроженка Тобыла 27-летняя Шадиар СЕЙДАХМЕТОВА обучается на бакалавра на факультете политических наук и международных отношений в Мессинском университете и проживает в Мессине, на северо-востоке острова Сицилия в Италии. Шадиар рассказала о своей учебе и особенностях проживания в Италии.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15224
Re: «Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла -...
Отправлено: 17.08.24 - 11:34
#1
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Совет всем молодёжи. Валите. Италия, Франция. Итд. Там другая жизнь. И не слушайте Абайку. Он мозги всем прочистить про хорошую жизнь тут.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1475
Re: «Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла -...
Отправлено: 17.08.24 - 11:52
#2
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Плохо что с азиатским лицом ты всегда будешь чужой для итальянца. В азию надо,чтобы не комплексовать.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15224
«Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла - о Мессинском университете, салютах от мафии и своей жизни в Италии
Отправлено: 17.08.24 - 12:04
#3
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Цитата:
Сабыр:
Открываю визу шенген. 30 человек. 25 казахов. 5 орысов. Уезжают. Даже местные. Вон Абайка купил хату.Эта РФ типа рубль упал) Марик сына отправляет в Европу.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3433
«Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла - о Мессинском университете, салютах от мафии и своей жизни в Италии
Отправлено: 17.08.24 - 12:30
#4
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Цитата:
Vit:
Марик сына отправляет в Европу.


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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1487
Re: «Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла -...
Отправлено: 17.08.24 - 13:09
#5
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Цитата:
Сабыр:
Плохо что с азиатским лицом ты всегда будешь чужой для итальянца. В азию надо,чтобы не комплексовать.


....а вы не правы Сабыр почему она должна комплексовать и некомфортно себя чувствовать,в Европе проживают люди как негроидной рассы так и монголоидной,рестораны китайской кухни содержат в большенстве китайцы малость вьетнамцы,в Германии проживает большое количество турок не мало и людей с ближнего востока которые очень хотят попасть туда ,вот сосед у меня за стенкой казах живёт уже более 20ти лет так я не разу не слыхал что он собирается в родной Мартук....если у вас такие мысли,следовательно можно сделать вывод что люди не коренной национальности для вас чужие или кто то здесь сказал понаехавшие...
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
52
«Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла - о Мессинском университете, салютах от мафии и своей жизни в Италии
Отправлено: 17.08.24 - 13:15
#6
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Цитата:
Сабыр:
Плохо что с азиатским лицом ты всегда будешь чужой для итальянца.


По состоянию на 2009 год, география происхождения родившихся за границей жителей Италии была представлена следующим образом: Европа (53,5 %), Африка (22,3 %), Азия (15,8 %), Америка (8,1 %) и Океания (0,06 %).

( википедия)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16595
Re: «Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла -...
Отправлено: 17.08.24 - 13:36
#7
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Материалы о Казахстанских студентах будут или хотябы просто о местных?

К чему уже третий материал о загранице?
То о парикмахерше из Румынии то о уличной певичке в Париже и вот опять)

Не USAID случаем спонсирует эти материалы? А то очень похоже на целенаправленную отработку заказа

Цитата:
Vit:
Совет всем молодёжи. Валите. Италия, Франция. Итд. Там другая жизнь. И не слушайте Абайку. Он мозги всем прочистить про хорошую жизнь тут.

Ты то чё ещё не уехал?
Ни туда ни сюда как сопля повис
И там страшно и тут всем недоволен)
Определись уже и вали в окопы под Курск
Там тебя ждут))

Цитата:
Vit:
Вон Абайка купил хату.Эта РФ типа рубль упал

Не типа а упал в 2015
Ты не в курсе был? Цитата:
Vit:
Открываю визу шенген. 30 человек. 25 казахов. 5 орысов. Уезжают. Даже местные.

Казахи отучаться и вернутся
Орысы же всё бегут куда-то непонятно куда ища лучшей жизни
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15224
«Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла - о Мессинском университете, салютах от мафии и своей жизни в Италии
Отправлено: 17.08.24 - 13:43
#8
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Цитата:
abaika95: Ты то чё ещё не уехал?
Я патреот. Хотя 100 вариантов было.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15224
«Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла - о Мессинском университете, салютах от мафии и своей жизни в Италии
Отправлено: 17.08.24 - 13:45
#9
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Цитата:
abaika95: Ты то чё ещё не уехал?
Я патреот. Хотя 100 вариантов было.
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Эл-починно
* Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3411
«Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла - о Мессинском университете, салютах от мафии и своей жизни в Италии
Отправлено: 17.08.24 - 13:47
#10
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15224
«Мои первые впечатления были - вау!» - Студентка из Тобыла - о Мессинском университете, салютах от мафии и своей жизни в Италии
Отправлено: 17.08.24 - 13:51
#11
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Цитата:
abaika95: Казахи отучаться и вернутся
Интересно зачем мне эти сказки.
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