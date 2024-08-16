Re: Доходы и расходы тысяч семей собираются проверить в...

Отправлено: - 04:50

Ещё будучи таксистом заметил одну особенность, на раздаче благотворительных продуктов привез одну девушку, а там очередь. Так, последняя просила задержаться и в итоге отвалила так не хило за ожидание, а получатели все на джипах и вполне респектабельные люди. Я то ожидал бедняков в рванине,хотя были и такие,но крайне мало.