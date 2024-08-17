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≡ За грязь и отсутствие кондиционеров в поездах казахстанским перевозчикам урежут субсидии
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49877
За грязь и отсутствие кондиционеров в поездах казахстанским перевозчикам урежут субсидии
Отправлено: 17.08.24 - 00:17
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Правила предоставления субсидий перевозчикам пассажиров намерен пересмотреть Комитет железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК. Планируется, что объем субсидий будет напрямую связан с качеством предоставляемых услуг и состоянием поездов.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1483
Re: За грязь и отсутствие кондиционеров в поездах казахстанским...
Отправлено: 17.08.24 - 00:17
#1
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С 1 октября 2024 года планируется повысить на 20 процентов стоимость проезда в казахстанских поездах. Ранее в пресс-службе Министерства транспорта сообщили, что повышение коснется 62 маршрутов.

....где смеяться а где плакать?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7032
Re: За грязь и отсутствие кондиционеров в поездах казахстанским...
Отправлено: 17.08.24 - 05:10
#2
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Не хотят проверяющие вскрыть причину почему в целом КТЖ имеет огромные миллиардные долги и стал нерентабельным, эксперты прямо указывают на звериный аппетит их руководства что за все годы как пиявка высосал все ресурсы
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5641
За грязь и отсутствие кондиционеров в поездах казахстанским перевозчикам урежут субсидии
Отправлено: 17.08.24 - 06:32
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
целом КТЖ имеет огромные миллиардные долги и стал нерентабельным

У КТЖ долги? Правда что ли? Этот поезд вообще к КТЖ не относится, после реформы самого "эффективного менеджера" Казахстана Аскара Мамина! Он же отсек всё,что деньги не приносит, откуда долги?
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