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За грязь и отсутствие кондиционеров в поездах казахстанским перевозчикам урежут субсидии
За грязь и отсутствие кондиционеров в поездах казахстанским перевозчикам урежут субсидии
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