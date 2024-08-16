Отправлено: - 22:11

ОГПУ:

Расстреливать таких нужно, просто как в тире

ПолиграфЪ Боярышников:

Теперь этот тип встанет на лыжи (убежит) и будет поливать Казахстан из за рубежа.

Цитата:....зачем так жестоко?....тем более деньги все вернул,участник худ.самодеятельности и добровольной организации осуждённых,покаялся заплатил всё на свободу нечего его там содержать....не дай бог что случится наши Европейские и американские друзья нас обвинят нееее пускай гуляет..Цитата:....он не сможет убежать,сначала пускай 100 часов отработает, везут к нам в город и мусор убирает город чище будет,да и наши западные друзья его обратно вернуть,а вообще я бы с него пылинки сдувал у дяди ещё есть рычаги и он может на давить на них....а нам потом не сдобровать...