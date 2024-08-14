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юля елиссева:

На олимпиадах всегда выступает куча женщин, которые внешне похожи на мужиков. Особенно это тяжелой атлетики касается. Армянская штангистка Мелине Далузян, например. Но травли им никто не устраивает.

Цитата:В 2016 году в Голландии спортсменка прошла процедуру изменения пола и стала мужчиной, сменив имя на Мел[2].22 декабря 2018 года пресс-служба IWF опубликовала результаты перепроверки допинг-пробы спортсменки, взятой на Олимпиаде 2012. В пробе атлетки был обнаружен туринабол[4]. Спортсменка временно отстранена от соревнований[5]. 10 мая 2019 года МОК дисквалифицировал спортсменку[,_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%9E%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0