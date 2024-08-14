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≡ Скандально известная боксерша подала иск к соцсети Х
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49877
Скандально известная боксерша подала иск к соцсети Х
Отправлено: 14.08.24 - 23:22
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Алжирская спортсменка Иман Хелиф подала иск о кибербуллинге после победы на Олимпийских играх-2024 в Париже. В качестве ответчиков могут быть Илон Маск, Джоан Роулинг и Дональд Трамп. Ранее спортсменка проваливала гендерный тест.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1387
Re: Скандально известная боксерша подала иск к соцсети Х
Отправлено: 14.08.24 - 23:22
#1
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походу это ну очень "наша тема", да, причастные? :lol: :lol:
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
159
Re: Скандально известная боксерша подала иск к соцсети Х
Отправлено: 15.08.24 - 03:03
#2
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Зачем эта "новость" здесь?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16593
Re: Скандально известная боксерша подала иск к соцсети Х
Отправлено: 15.08.24 - 09:05
#3
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По факту она может обвинять только тех кто называл ее трансгендером что не является истиной потомучто она не мужик переодетый женщиной она просто мужик) и тех кто писал что она просто мужик она никак не засудит потомучто придется проходить очередной биологический тест где ее хромосомы покажут что она именно что биологический мужчина)))
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3486
Скандально известная боксерша подала иск к соцсети Х
Отправлено: 15.08.24 - 09:53
#4
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Никого не смущает что Иман Хелиф из мусульманской страны. Будь она трасгендером, вряд ли она была бы уже жива. Кстати, её вполне легко била на ринге казахстанская боксерша Карина Ибрагимова. Ибрагимова с легкостью одолела Хелиф на чемпонате мира в Индии в 2018-м году. На олимпиадах всегда выступает куча женщин, которые внешне похожи на мужиков. Особенно это тяжелой атлетики касается. Армянская штангистка Мелине Далузян, например. Но травли им никто не устраивает.

[Исправлено: юля елиссева, 15.08.2024 - 10:56]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5641
Скандально известная боксерша подала иск к соцсети Х
Отправлено: 15.08.24 - 10:50
#5
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Смотрел передачу на НТВ место встречи, как раз обсуждали. Спортивный комментатор Федоров сказал, у большинства супермоделей в организме XY хромосомы, поэтому жир на бедрах не скапливается и поэтому они такие плоские! Слова не мои.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40306
Скандально известная боксерша подала иск к соцсети Х
Отправлено: 15.08.24 - 12:51
#6
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Омереканцы еще на колени будут садиться перед трансами, разумеется чернокожими.
Еще не вечер как говорится..

[Исправлено: 111, 15.08.2024 - 13:52]
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
51
Re: Скандально известная боксерша подала иск к соцсети Х
Отправлено: 17.08.24 - 03:46
#7
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Цитата:
юля елиссева:
На олимпиадах всегда выступает куча женщин, которые внешне похожи на мужиков. Особенно это тяжелой атлетики касается. Армянская штангистка Мелине Далузян, например. Но травли им никто не устраивает.



В 2016 году в Голландии спортсменка прошла процедуру изменения пола и стала мужчиной, сменив имя на Мел[2].

22 декабря 2018 года пресс-служба IWF опубликовала результаты перепроверки допинг-пробы спортсменки, взятой на Олимпиаде 2012. В пробе атлетки был обнаружен туринабол[4]. Спортсменка временно отстранена от соревнований[5]. 10 мая 2019 года МОК дисквалифицировал спортсменку[

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