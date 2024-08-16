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≡ Доходы и расходы тысяч семей собираются проверить в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49877
Доходы и расходы тысяч семей собираются проверить в Казахстане
Отправлено: 16.08.24 - 20:48
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В Министерстве труда и социальной защиты населения обсудили новые подходы к оказанию адресной социальной помощи. Планируется предусмотреть такие виды расходов, как: покупка движимого или недвижимого имущества, оплата обучения и другое.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
298
Re: Доходы и расходы тысяч семей собираются проверить в...
Отправлено: 16.08.24 - 20:48
#1
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Давно пора! Интересно, кто разбудил таких "ретивых и спящих" проверяющих контролеров", работающих, в вечно раздающем бюджетные деньги, гос-ве?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10842
Re: Доходы и расходы тысяч семей собираются проверить в...
Отправлено: 17.08.24 - 01:27
#2
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---Марика проверьте
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