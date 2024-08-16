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≡ Этот город, которого нет - Каким видят Костанай художники, показали на выставках, посвященных его юбилею
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49877
Этот город, которого нет - Каким видят Костанай художники, показали на выставках, посвященных его юбилею
Отправлено: 16.08.24 - 14:21
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Сразу две выставки - молодых и опытных художников - проходят сегодня, 16 августа, на центральной площади Костаная. Обе приурочены к 145-летию областного центра.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
321
Re: Этот город, которого нет - Каким видят Костанай художники,...
Отправлено: 16.08.24 - 14:21
#1
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Кустанай уже к сожалению в прошлом, нынешние понаехавшие руководители ничего кроме песка пустыни не видели, с каждым годом все хуже и хуже, Николаев город основанный Российской империей, Кустанай город Советского Казахстана, Қостанай явно проигрывает первым двум по всем параметрам
Профайл
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
163
Re: Этот город, которого нет - Каким видят Костанай художники,...
Отправлено: 16.08.24 - 14:30
#2
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Цитата:
ОГПУ:
Кустанай уже к сожалению в прошлом, нынешние понаехавшие руководители ничего кроме песка пустыни не видели, с каждым годом все хуже и хуже, Николаев

Николаевск
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5639
Re: Этот город, которого нет - Каким видят Костанай художники,...
Отправлено: 16.08.24 - 20:23
#3
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Цитата:
Михаил:
Николаевск

Ново Николаевск, Ново Тобольск, Николаевск это всё неофициальные названия! Официальных всего два, Кустанай, утвержденный высочайшим указом Николаяll, и Костанай переименованный президентом Назарбаевым.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1483
Re: Этот город, которого нет - Каким видят Костанай художники,...
Отправлено: 17.08.24 - 00:28
#4
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. - Сейчас мы видели на картинах и здание кинотеатра, а его снесли и построили на его месте ТРЦ MART. Но его ведь можно было в любом месте поставить! А историческое здание сохранить.

.....меня всё удивляет как на втором Кустанае до сих пор вокзал не снесли,видать нету того достопочтейнешего милейшего знающего и видевшего это здание сталинской эпохи....как ещё ручки шалавливые не дотянулись? однако чему быть того не миновать...
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