Re: Этот город, которого нет - Каким видят Костанай художники,...

Отправлено: - 00:28

. - Сейчас мы видели на картинах и здание кинотеатра, а его снесли и построили на его месте ТРЦ MART. Но его ведь можно было в любом месте поставить! А историческое здание сохранить.



.....меня всё удивляет как на втором Кустанае до сих пор вокзал не снесли,видать нету того достопочтейнешего милейшего знающего и видевшего это здание сталинской эпохи....как ещё ручки шалавливые не дотянулись? однако чему быть того не миновать...