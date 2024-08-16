НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Реальный срок Кайрата Сатыбалды заменили на ограничение свободы
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49876
Реальный срок Кайрата Сатыбалды заменили на ограничение свободы
Отправлено: 16.08.24 - 16:37
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кайрат Сатыбалды считает, что он положительно характеризуется, возместил по приговору причиненный ущерб, а также добровольно передал государству другие денежные средства и имущество на общую сумму более 700 млрд тенге.
Читать новость

Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
163
Re: Реальный срок Кайрата Сатыбалды заменили на ограничение...
Отправлено: 16.08.24 - 16:37
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Украдешь мало- реально сядешь, украдешь много-активно участвуешь в воспитательных мероприятиях и состоишь в добровольной организации осужденных, и в конце концов- пробационный контроль ( пальчиком только погрозят).... Не отсидев и одной пятой срока.. Капец.. В Китае бы принародно расстреляли...
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1955
Re: Реальный срок Кайрата Сатыбалды заменили на ограничение...
Отправлено: 16.08.24 - 17:32
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Реальный срок Кайрата Сатыбалды заменили на ограничение свободы

Источник:


Теперь этот тип встанет на лыжи (убежит) и будет поливать Казахстан из за рубежа.
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
321
Re: Реальный срок Кайрата Сатыбалды заменили на ограничение...
Отправлено: 16.08.24 - 19:21
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Расстреливать таких нужно, просто как в тире, Китай в пример, детский сад какой-то "отдал столько то ярдов" да он дышит до сих пор потому что отдал, отдал и пусть сидит дальше, пока не покраснеет
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
298
Re: Реальный срок Кайрата Сатыбалды заменили на ограничение...
Отправлено: 16.08.24 - 20:41
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все идет по плану деда! В Казахстане нет реального лишения свободы для расхитителей бюджетных денег, как и смертной казни, поэтому в таком жалостливом гос-ве постепенно все разворуют и сдадут Китаю! А сейчас идет показуха борьбы с коррупцией, которую показывают доверчивым гражданам, которые отдают свои деньги мошенникам!
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1480
Re: Реальный срок Кайрата Сатыбалды заменили на ограничение...
Отправлено: 16.08.24 - 22:11
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ОГПУ:
Расстреливать таких нужно, просто как в тире

....зачем так жестоко?
....тем более деньги все вернул,участник худ.самодеятельности и добровольной организации осуждённых,покаялся заплатил всё на свободу нечего его там содержать....не дай бог что случится наши Европейские и американские друзья нас обвинят нееее пускай гуляет..Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Теперь этот тип встанет на лыжи (убежит) и будет поливать Казахстан из за рубежа.

....он не сможет убежать,сначала пускай 100 часов отработает, везут к нам в город и мусор убирает город чище будет,да и наши западные друзья его обратно вернуть,а вообще я бы с него пылинки сдувал у дяди ещё есть рычаги и он может на давить на них....а нам потом не сдобровать...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 71, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 71
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS