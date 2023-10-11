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≡ Вечная жизнь 2.0
 
 
Страница 39 из 39«1...373839
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24304
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 11.10.23 - 09:25
#571
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Новый закон физики подтвердил гипотезу, что мы живем в симуляции


Британский физик Мелвин Вопсон исследовал, как соотносится недавно открытый им закон физики с гипотезой моделируемой Вселенной, согласно которой окружающий нас мир и мы сами являемся объектами в некой искусственной реальности, напоминающей компьютерную симуляцию. Статья опубликована в научном журнале AIP Advances.

тыц
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3410
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 28.10.23 - 18:24
#572
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Ничего более умиротворяющего сегодня вы уже не увидите.
Коты-рыбаки глазами искусственного интеллекта. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24304
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 30.10.23 - 21:09
#573
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Цитата:
Эл-починно:
Ничего более умиротворяющего сегодня вы уже не увидите. Коты-рыбаки глазами искусственного интеллекта.

Если ИИ научится мемы делать - Кайрату Стайеру прийдётся себе другое развлечение искать :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24304
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 30.10.23 - 21:16
#574
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Искусственный интеллект будет оценивать и прогнозировать урожайность в Казахстане


В Казахстане внедряют искусственный интеллект (ИИ) и космический мониторинг для оценки урожайности и борьбы с приписками в сельском хозяйстве, когда искажается статистика объемов производства, сбора урожая и качество продукции. Об этом «Курсиву» сообщили в Минсельхозе РК.

тыц
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3410
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 22.11.23 - 01:22
#575
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Цитата:
maxsaf:
В Казахстане внедряют искусственный интеллект (ИИ)

Наверное также весело будет, как и секс по телефону. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24304
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 13.12.23 - 01:55
#576
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Цитата:
Эл-починно:
Наверное также весело будет, как и секс по телефону.

Я бы наверное согласился с вами, если бы тоже имел такой богатый опыт :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24304
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 30.01.24 - 08:15
#577
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Компания Илона Маска Neuralink впервые вживила имплант в мозг человека
Нейротехнологическая компания Илона Маска Neuralink впервые вживила имплант в мозг человека. Об этом миллиардер сообщил в своей соцсети X. По его словам, операция по чипированию состоялась 28 января, восстановление добровольца проходит хорошо. Маск уточнил, что первые полученные данные демонстрируют многообещающие результаты по обнаружению электрических импульсов нейронов мозга — так называемых спайков.

В 2021 году Маск объяснил, что целью технологии чипирования является устранение последствий травм головного и спинного мозга и возвращение пациентам утраченных способностей.
По его словам, имплант позволит пользоваться гаджетами людям с ограниченными возможностями — например, с параличом. Кроме того, миллиардер уверен, что его технология сможет помочь ослепшим людям вернуть зрение, а страдающим эпилепсией — избавиться от приступов.

Лента.ру
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24304
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 14.03.24 - 11:32
#578
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Европейский союз одобрил первый в мире закон, регулирующий работу искусственного интеллекта, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.com. Соответствующее постановление 13 марта в Страсбурге утвердили евродепутаты. 523 депутата проголосовали за одобрение закона об искусственном интеллекте, 46 высказались против, еще 49 воздержались от голосования.

Тенгри
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24304
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 22.03.24 - 10:46
#579
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Генеральная Ассамблея (ГА) Организации объединенных наций (ООН) приняла резолюцию, направленную на регулирование и обеспечение безопасности сферы искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится на сайте всемирной организации. За принятие документа, представленного США в соавторстве с более чем 100 странами, выступили все 193 государства ГА ООН

тыц
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24304
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 29.05.24 - 10:08
#580
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Стартап Neuralink открыл прием заявок на участие в качестве второго пациента в клиническом испытании по вживлению мозгового чипа. Об этом сообщил его основатель Илон Маск.

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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24304
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 05.08.24 - 16:40
#581
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Компания Илона Маска Neuralink Corp., занимающаяся разработкой чипов для мозга, имплантировала устройство второму пациенту. Об этом миллиардер сообщил в эфире подкаста YouTube-блогера Лекса Фридмана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Вloomberg.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3410
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 16.08.24 - 21:51
#582
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Поставил сегодня на свой 6 pro Gemini, прикольная общительная штука. пока не разобрался насколько. Но на эмоциях сразу 9 pro XL заказал. Надеюсь не зря.
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