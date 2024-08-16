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- У нас уже столько этих торговых центров и так далее, что действовать в интересах узкого круга или каких-то отдельных личностей это... - сказал мажилисмен. - Ну, были 90-е годы, я сам делал эти рынки в Лисаковске.