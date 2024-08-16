abaika95: Где гарантировали? Можно ссылку на документ с гарантией или хотя бы публичное выступление сотрудников НАТО где они гарантируют?
Про не продвижении НАТО на Восток,при прекращении действия Варшавского договора, в адрес СССР давали гарантии западные страны, в том числе США. Понятно что документов таких подписанных с обеих сторон судя по всему не имеется, есть только видео архивы программы Время где эту информацию указывали. Раз Запад ни чего не может гарантировать, то что должна тогда гарантировать Россия без подписанных официально с обеих сторон документов? Границы Российской Империи были официально утверждены с тем же Китаем, с Европой.
Но с независимыми постсоветскими странами Центральной Азии, после развала СССР, нет ни каких официальных документов коме Беловежских соглашений которые идут в разрез с законами СССР, когда не было официально проведенных Референдумов по выходу республик из состава СССР, как того требовали Законы СССР.
То что Горбачев и иные фигуранты развала СССР, прекратили существование страны в разрез с законами - общеизвестный факт, ведь были в республиках референдумы по сохранению страны, где большинство жителей республик за это и проголосовали.
Абайка, это я к тому, что развал страны был не законным, и раз ты требуешь в подтверждении документы о не расширении НАТО на Восток, также и я тебе в ответ хочу тебя спросить, где официальные документы о границах территории Казахстана который вошёл в состав Российской Империи? То что имела Казахская ССР в своих границах, я тоже не против этого, но есть юридическая проблема, что развал СССР произошел далеко не законными способами, без проведения референдума среди населения республик по выходу из состава СССР, и эту проблему на Западе как бы не вспоминают, зачем им всем нужен был распад СССР законными способами?
111: Когда клеветой то против казахов закончишь заниматься?
Ты не был в армии, только вот не надо здесь твои пруфы про туберкулёз, и что то ещё хочешь мне сказать? Да я подтверждаю, что был у меня младший призыв в части, ребята не знающие русского языка в 1996 году, я тоже был не много удивлен от этого. С ними занимались командир части и замполит, они казахи были. У нас и строевая песня была Бауырым-ай
Где ты увидел? Когда у нас в деревне скот был, мы тоже так, Машка Машка, дай млеко. Потом прирезали ее. На что соседка корова Людка, в честь нашей тети Люды названа, не обратила даже внимания.. Что ты там увидел, коровы для тебя нация?
Ну это только тебе тут можно! Остальные за правду краснеют ещё как! Цитата:
111: Ты подтверждаешь только, что врешь. В советское время родились и выросли и не знали русского.
Ничего удивительного или нового. А удалённых селения, не только Казахстана. Многие не знали если не совсем, то плохо, русский язык. Не во все места добралось Ленинское образование. Но тебе простительно.
111: В советское время родились и выросли и не знали русского. Слушай, чеши уже это своим ватникам, или скоту, в своей стране, нам казахам то чего ты врешь?
Твой комментарий мне бәрібір. Кому нам? Ты за себя отвечай. Я в армии отслужил и видел в своей части этот призыв из южных областей весны 1996-го, да хоть они и родились при СССР, но по-русски не разговаривали. Значит не нужен он был им, и ни кто их не заставлял его учить.
Нурбанчик: , ребята не знающие русского языка в 1996
Были, меньше процента на все казахское население, например Амангельдинский, Амантогайский районы Тургайской области, самые отдаленные поселки, где русского человека видели раз в год, когда начальство приезжало. Но города и райцентры были действительно русифицированы. Да и казахов мизер был в городах! В нашей параллели в 19 школе на 82 ученика было 2 казаха, вместе со мной, в нашем 5 этажном ,6 подьездном доме мы единственная казахская семья были.
Эл-починно: Не во все места добралось Ленинское образование. Но
Ленинское образование не предполагало образования сугубо на русском языке, как впрочем и Сталинское, перекос пошел при Хрущёве, усугубился и закрепился при Брежневе, а в глубинке были школы с преподаванием на казахском языке, что не означает,что они неграмотные и необразованные! Наш Кайрат Стайер везде пишет, что закончил казахскую школу!
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