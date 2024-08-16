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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 711 из 711«1...709710711
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
801
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 17:34
#10651
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Цитата:
Тимур Гафуров: Обычная математика и никакого интеллекта.
Это даже можно в цитаты недели поместить :lol:
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2250
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 17:36
#10652
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Цитата:
abaika95: Где гарантировали? Можно ссылку на документ с гарантией или хотя бы публичное выступление сотрудников НАТО где они гарантируют?
Про не продвижении НАТО на Восток,при прекращении действия Варшавского договора, в адрес СССР давали гарантии западные страны, в том числе США. Понятно что документов таких подписанных с обеих сторон судя по всему не имеется, есть только видео архивы программы Время где эту информацию указывали. Раз Запад ни чего не может гарантировать, то что должна тогда гарантировать Россия без подписанных официально с обеих сторон документов?
Границы Российской Империи были официально утверждены с тем же Китаем, с Европой.

Но с независимыми постсоветскими странами Центральной Азии, после развала СССР, нет ни каких официальных документов коме Беловежских соглашений которые идут в разрез с законами СССР, когда не было официально проведенных Референдумов по выходу республик из состава СССР, как того требовали Законы СССР.

То что Горбачев и иные фигуранты развала СССР, прекратили существование страны в разрез с законами - общеизвестный факт, ведь были в республиках референдумы по сохранению страны, где большинство жителей республик за это и проголосовали.

Абайка, это я к тому, что развал страны был не законным, и раз ты требуешь в подтверждении документы о не расширении НАТО на Восток, также и я тебе в ответ хочу тебя спросить, где официальные документы о границах территории Казахстана который вошёл в состав Российской Империи? То что имела Казахская ССР в своих границах, я тоже не против этого, но есть юридическая проблема, что развал СССР произошел
далеко не законными способами, без проведения референдума среди населения республик по выходу из состава СССР, и эту проблему на Западе как бы не вспоминают, зачем им всем нужен был распад СССР законными способами?

[Исправлено: Нурбанчик, 16.08.2024 - 18:40]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40298
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 18:46
#10653
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Цитата:
Нурбанчик:
Понятно что документов таких подписанных с обеих сторон судя по всему не имеется, есть только видео архивы программы Время где эту информацию указывали. Раз Запад ни

Ты только сказал, что ты в данном случае опять соврал, ради войны..
Понятно
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40298
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 19:00
#10654
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Цитата:
Нурбанчик:
нам в комендатуру МО РК, в середине 1990-ых, где я проходил срочную, привозили молодое пополнение из южных регионов Казахстана, и они не могли разговаривать на русском, а какой русификации

Врет и не краснеет.
Когда клеветой то против казахов закончишь заниматься?
Если твои олигархи, на которых ты работаешь врут, но они врут хотя бы одомашненному скоту, мы тебе тут что, скот что ли?
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24304
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 19:14
#10655
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Цитата:
111:
но они врут хотя бы одомашненному скоту,

Меня удалили за якобы оскорбление неопределенного лица. А тут администрация не видит, как этот мачо целую нацию, народ регулярно скотом обзывает.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2250
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 19:50
#10656
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Цитата:
111:
Когда клеветой то против казахов закончишь заниматься?

Ты не был в армии, только вот не надо здесь твои пруфы про туберкулёз, и что то ещё хочешь мне сказать?
Да я подтверждаю, что был у меня младший призыв в части, ребята не знающие русского языка в 1996 году, я тоже был не много удивлен от этого.
С ними занимались командир части и замполит, они казахи были.
У нас и строевая песня была Бауырым-ай
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40298
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 20:03
#10657
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Цитата:
Нурбанчик:
Да я подтверждаю,

Ты подтверждаешь только, что врешь.
В советское время родились и выросли и не знали русского.
Слушай, чеши уже это своим ватникам, или скоту, в своей стране, нам казахам то чего ты врешь?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40298
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 20:04
#10658
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Цитата:
maxsaf:
как этот мачо целую нацию,

Где ты увидел?
Когда у нас в деревне скот был, мы тоже так, Машка Машка, дай млеко.
Потом прирезали ее.
На что соседка корова Людка, в честь нашей тети Люды названа, не обратила даже внимания..
Что ты там увидел, коровы для тебя нация?

[Исправлено: 111, 16.08.2024 - 21:06]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3409
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 20:07
#10659
Комментарий проходит проверку.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40298
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 20:08
#10660
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Украина, моя вторая половина..


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