Отправлено: - 17:36

abaika95: Где гарантировали? Можно ссылку на документ с гарантией или хотя бы публичное выступление сотрудников НАТО где они гарантируют?

[Исправлено: Нурбанчик, 16.08.2024 - 18:40]

Цитата:Про не продвижении НАТО на Восток,при прекращении действия Варшавского договора, в адрес СССР давали гарантии западные страны, в том числе США. Понятно что документов таких подписанных с обеих сторон судя по всему не имеется, есть только видео архивы программы Время где эту информацию указывали. Раз Запад ни чего не может гарантировать, то что должна тогда гарантировать Россия без подписанных официально с обеих сторон документов?Границы Российской Империи были официально утверждены с тем же Китаем, с Европой.Но с независимыми постсоветскими странами Центральной Азии, после развала СССР, нет ни каких официальных документов коме Беловежских соглашений которые идут в разрез с законами СССР, когда не было официально проведенных Референдумов по выходу республик из состава СССР, как того требовали Законы СССР.То что Горбачев и иные фигуранты развала СССР, прекратили существование страны в разрез с законами - общеизвестный факт, ведь были в республиках референдумы по сохранению страны, где большинство жителей республик за это и проголосовали.Абайка, это я к тому, что развал страны был не законным, и раз ты требуешь в подтверждении документы о не расширении НАТО на Восток, также и я тебе в ответ хочу тебя спросить, где официальные документы о границах территории Казахстана который вошёл в состав Российской Империи? То что имела Казахская ССР в своих границах, я тоже не против этого, но есть юридическая проблема, что развал СССР произошелдалеко не законными способами, без проведения референдума среди населения республик по выходу из состава СССР, и эту проблему на Западе как бы не вспоминают, зачем им всем нужен был распад СССР законными способами?