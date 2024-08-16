Re: Реальный срок Кайрата Сатыбалды заменили на ограничение...

Отправлено: - 19:21

Расстреливать таких нужно, просто как в тире, Китай в пример, детский сад какой-то "отдал столько то ярдов" да он дышит до сих пор потому что отдал, отдал и пусть сидит дальше, пока не покраснеет