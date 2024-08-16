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≡ "Был в роли сбытчика" - По делу обвиняемого в распространении наркотиков замначальника ОПН Армана Амзе прошли прения в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49874
"Был в роли сбытчика" - По делу обвиняемого в распространении наркотиков замначальника ОПН Армана Амзе прошли прения в суде Костаная
Отправлено: 16.08.24 - 19:16
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Согласно материалам дела, в апреле 2023 года в автомашине "Лада-Калина" в микрорайоне Юбилейный Амзе сбыл мефедрон весом 99,48 г "защищенному лицу" - человеку, который уже сотрудничал с ДКНБ. Все разговоры между этим лицом и Амзе записывались.
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§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
321
Re: "Был в роли сбытчика" - По делу обвиняемого в...
Отправлено: 16.08.24 - 19:16
#1
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