НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
Страница 669 из 669«1...667668669
Ответить Новый топик
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10835
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.08.24 - 16:35
#6681
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Давайте пожертвуем Гогой))

---
-Согласен . В воскресенье во флуде напишу что - нибудь !!!
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10835
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.08.24 - 16:54
#6682
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
---Вроде проверка комментов более 30 минут занимает ?
Профайл
v
§ vofkakst
(Пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
924
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.08.24 - 16:59
#6683
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Наблюдайте за своими комментариями

Или будем тыкать жалобу за малейшее отклонение от темы))
Например, передергивание любой темы в сторону РФ и все в таком духе)
Профайл
v
§ vofkakst
(Пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
924
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.08.24 - 17:05
#6684
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Администрация не вмешивается в работу системы. Система учитывает только

И еще - прошу пардону заранее.
То есть, получается, система может усмотреть оскорбления, некорректные высказывания, но не может вам просигналить про банальные орфографические ошибки? Сейчас проверка орфографии есть почти в каждом браузере, в каждом текстовом редакторе и т.д.
Если используете автоматизированные системы, используйте их и во благо. Это так, пожелание))
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2243
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.08.24 - 17:05
#6685
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А если я за эти три дня написал только десять сообщений, то система будет учитывать и более старые двадцать, так?

Так.
Система видит 30 последних сообщений. Независимо от времени их публикации.
Профайл Посетить вебсайт
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2243
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.08.24 - 17:10
#6686
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
---Вроде проверка комментов более 30 минут занимает ?

30-40 минут. Иногда меньше, иногда больше. Но не более часа.
Цитата:
vofkakst:
Или будем тыкать жалобу за малейшее отклонение от темы)) Например, передергивание любой темы в сторону РФ и все в таком духе)

Тыкайте. Независимо от того, в какую они сторону. Если отклонение действительно есть, администрация делает предупреждение в той же ветке. Если отклонение продолжается, новые комментарии удаляем.
Но администрация так реагирует только на существенные отклонения от темы обсуждаемой статьи. Если пресекать "малейшие", то любые дискуссии на сайте нужно запретить априори.
Профайл Посетить вебсайт
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2243
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.08.24 - 17:13
#6687
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
То есть, получается, система может усмотреть оскорбления, некорректные высказывания, но не может вам просигналить про банальные орфографические ошибки?

Система не может "усмотреть оскорбления" и т.д. Это же не ИИ.
Система считает, сколько комментариев были удалены модераторами. Обычная математика и никакого интеллекта.
Профайл Посетить вебсайт
v
§ vofkakst
(Пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
924
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.08.24 - 17:18
#6688
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Администрация не вмешивается в работу системы

Ладно) видимо, либо писать восторженно, либо никак ;)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24304
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.08.24 - 19:08
#6689
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
Или будем тыкать жалобу за малейшее отклонение от темы)) Например, передергивание любой темы в сторону РФ и все в таком духе)

Поддерживаю
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24304
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.08.24 - 19:11
#6690
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
Или будем тыкать жалобу за малейшее отклонение от темы)) Например, передергивание любой темы в сторону РФ и все в таком духе)

ПоддерживаюЦитата:
Тимур Гафуров:
Так. Система видит 30 последних сообщений. Независимо от времени их публикации.

Значит если всего было 30 сообщений за год, то и удаленные комменты могут быть годичной давности либо меньше, так?
Профайл
Страница 669 из 669«1...667668669
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 6
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS