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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.08.24 - 16:35
Цитата:
---
-Согласен . В воскресенье во флуде напишу что - нибудь !!!
maxsaf:
Давайте пожертвуем Гогой))
Давайте пожертвуем Гогой))
---
-Согласен . В воскресенье во флуде напишу что - нибудь !!!
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.08.24 - 16:54
---Вроде проверка комментов более 30 минут занимает ?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.08.24 - 16:59
Цитата:
Или будем тыкать жалобу за малейшее отклонение от темы))
Например, передергивание любой темы в сторону РФ и все в таком духе)
Тимур Гафуров:
Наблюдайте за своими комментариями
Наблюдайте за своими комментариями
Или будем тыкать жалобу за малейшее отклонение от темы))
Например, передергивание любой темы в сторону РФ и все в таком духе)
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.08.24 - 17:05
Цитата:
И еще - прошу пардону заранее.
То есть, получается, система может усмотреть оскорбления, некорректные высказывания, но не может вам просигналить про банальные орфографические ошибки? Сейчас проверка орфографии есть почти в каждом браузере, в каждом текстовом редакторе и т.д.
Если используете автоматизированные системы, используйте их и во благо. Это так, пожелание))
Тимур Гафуров:
Администрация не вмешивается в работу системы. Система учитывает только
Администрация не вмешивается в работу системы. Система учитывает только
И еще - прошу пардону заранее.
То есть, получается, система может усмотреть оскорбления, некорректные высказывания, но не может вам просигналить про банальные орфографические ошибки? Сейчас проверка орфографии есть почти в каждом браузере, в каждом текстовом редакторе и т.д.
Если используете автоматизированные системы, используйте их и во благо. Это так, пожелание))
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.08.24 - 17:05
Цитата:
Так.
Система видит 30 последних сообщений. Независимо от времени их публикации.
maxsaf:
А если я за эти три дня написал только десять сообщений, то система будет учитывать и более старые двадцать, так?
А если я за эти три дня написал только десять сообщений, то система будет учитывать и более старые двадцать, так?
Так.
Система видит 30 последних сообщений. Независимо от времени их публикации.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.08.24 - 17:10
Цитата:
30-40 минут. Иногда меньше, иногда больше. Но не более часа.
Цитата:
Тыкайте. Независимо от того, в какую они сторону. Если отклонение действительно есть, администрация делает предупреждение в той же ветке. Если отклонение продолжается, новые комментарии удаляем.
Но администрация так реагирует только на существенные отклонения от темы обсуждаемой статьи. Если пресекать "малейшие", то любые дискуссии на сайте нужно запретить априори.
Гога:
---Вроде проверка комментов более 30 минут занимает ?
---Вроде проверка комментов более 30 минут занимает ?
30-40 минут. Иногда меньше, иногда больше. Но не более часа.
Цитата:
vofkakst:
Или будем тыкать жалобу за малейшее отклонение от темы)) Например, передергивание любой темы в сторону РФ и все в таком духе)
Или будем тыкать жалобу за малейшее отклонение от темы)) Например, передергивание любой темы в сторону РФ и все в таком духе)
Тыкайте. Независимо от того, в какую они сторону. Если отклонение действительно есть, администрация делает предупреждение в той же ветке. Если отклонение продолжается, новые комментарии удаляем.
Но администрация так реагирует только на существенные отклонения от темы обсуждаемой статьи. Если пресекать "малейшие", то любые дискуссии на сайте нужно запретить априори.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.08.24 - 17:13
Цитата:
Система не может "усмотреть оскорбления" и т.д. Это же не ИИ.
Система считает, сколько комментариев были удалены модераторами. Обычная математика и никакого интеллекта.
vofkakst:
То есть, получается, система может усмотреть оскорбления, некорректные высказывания, но не может вам просигналить про банальные орфографические ошибки?
То есть, получается, система может усмотреть оскорбления, некорректные высказывания, но не может вам просигналить про банальные орфографические ошибки?
Система не может "усмотреть оскорбления" и т.д. Это же не ИИ.
Система считает, сколько комментариев были удалены модераторами. Обычная математика и никакого интеллекта.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.08.24 - 17:18
Цитата:
Ладно) видимо, либо писать восторженно, либо никак ;)
Тимур Гафуров:
Администрация не вмешивается в работу системы
Администрация не вмешивается в работу системы
Ладно) видимо, либо писать восторженно, либо никак ;)
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.08.24 - 19:08
Цитата:
Поддерживаю
vofkakst:
Или будем тыкать жалобу за малейшее отклонение от темы)) Например, передергивание любой темы в сторону РФ и все в таком духе)
Или будем тыкать жалобу за малейшее отклонение от темы)) Например, передергивание любой темы в сторону РФ и все в таком духе)
Поддерживаю
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.08.24 - 19:11
Цитата:
ПоддерживаюЦитата:
Значит если всего было 30 сообщений за год, то и удаленные комменты могут быть годичной давности либо меньше, так?
vofkakst:
Или будем тыкать жалобу за малейшее отклонение от темы)) Например, передергивание любой темы в сторону РФ и все в таком духе)
Или будем тыкать жалобу за малейшее отклонение от темы)) Например, передергивание любой темы в сторону РФ и все в таком духе)
ПоддерживаюЦитата:
Тимур Гафуров:
Так. Система видит 30 последних сообщений. Независимо от времени их публикации.
Так. Система видит 30 последних сообщений. Независимо от времени их публикации.
Значит если всего было 30 сообщений за год, то и удаленные комменты могут быть годичной давности либо меньше, так?
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