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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16593
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 11:47
концепция
россиян сидящий на диване и кричащий крым наш! работает безотказно))
россиян сидящий на диване и кричащий крым наш! работает безотказно))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 11:48
Цитата:
Моя хата с краю, я там вообще не при делах. Мое дело проследить, чтобы ты и твой напарник казахский выучили, и друг с другом на нем общаться начали, вот и всё
abaika95:
ладно канадец тот вообще лицемерный)
ладно канадец тот вообще лицемерный)
Моя хата с краю, я там вообще не при делах. Мое дело проследить, чтобы ты и твой напарник казахский выучили, и друг с другом на нем общаться начали, вот и всё
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 11:50
Цитата:
Ну все, выдохни уже, Украина победила, возвращайся к латинизации
abaika95:
они в курске все)
они в курске все)
Ну все, выдохни уже, Украина победила, возвращайся к латинизации
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16593
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 11:53
долго модерируют мальчика в углу)
скучно) пусть сидит думает лучше тогда
ему фору даю на аргументы)
скучно) пусть сидит думает лучше тогда
ему фору даю на аргументы)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 10835
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 13:49
Цитата:
maxsaf:
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16593
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 14:04
Цитата:
Ты русский
У тебя от украинского только фамилия (наверно)
А так ты типичный обрусевший украинец
И русские и Россия для тебя ближе чем Украина
Факт?
Цитата:
Родился в СССР который по факту был страной русских и для русскоязычных
Русификация и обрусение в СССР было поставлено на поток как гос политика
Цитата:
Кричишь что поддерживаешь уничтожение Украины и украинцев тем самым поддерживаешь рос агрессию Цитата:
Странно что ты не хочешь идти защищать российское село мохнатка от нацистов)
Названием не вышло? Можно сдать Киеву?
maxsaf:
Давай разбираться. Я русский - нет.
Давай разбираться. Я русский - нет.
Ты русский
У тебя от украинского только фамилия (наверно)
А так ты типичный обрусевший украинец
И русские и Россия для тебя ближе чем Украина
Факт?
Цитата:
maxsaf:
Родился в России - нет.
Родился в России - нет.
Родился в СССР который по факту был страной русских и для русскоязычных
Русификация и обрусение в СССР было поставлено на поток как гос политика
Цитата:
maxsaf:
Кричу что обожаю Россию - нет
Кричу что обожаю Россию - нет
Кричишь что поддерживаешь уничтожение Украины и украинцев тем самым поддерживаешь рос агрессию Цитата:
maxsaf:
А значит в мохнатку пойдет Абайка
А значит в мохнатку пойдет Абайка
Странно что ты не хочешь идти защищать российское село мохнатка от нацистов)
Названием не вышло? Можно сдать Киеву?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16593
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 14:06
Цитата:
Твое дело заходить сюда
Жаловаться что тебя опять обидели
И выходить)
Всё Цитата:
Когда надо будет вернёмся)
maxsaf:
Моя хата с краю, я там вообще не при делах. Мое дело проследить, чтобы ты и твой напарник казахский выучили
Моя хата с краю, я там вообще не при делах. Мое дело проследить, чтобы ты и твой напарник казахский выучили
Твое дело заходить сюда
Жаловаться что тебя опять обидели
И выходить)
Всё Цитата:
maxsaf:
Ну все, выдохни уже, Украина победила, возвращайся к латинизации
Ну все, выдохни уже, Украина победила, возвращайся к латинизации
Когда надо будет вернёмся)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1544
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 15:05
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 15:46
Цитата:
А ты типичный обрусевший казах, а может только косишь под него - тебя знать никто не знает из форумчан. Хаты у тебя в России, а не у меня, так сфигали тебе Украина ближе? Конечно нет, Россия матушка тебе ближе
abaika95:
А так ты типичный обрусевший украинец И русские и Россия для тебя ближе чем Украина Факт?
А так ты типичный обрусевший украинец И русские и Россия для тебя ближе чем Украина Факт?
А ты типичный обрусевший казах, а может только косишь под него - тебя знать никто не знает из форумчан. Хаты у тебя в России, а не у меня, так сфигали тебе Украина ближе? Конечно нет, Россия матушка тебе ближе
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 15:47
Цитата:
Я протестую: домыслы
abaika95:
Кричишь что поддерживаешь уничтожение Украины и украинцев тем самым поддерживаешь рос агрессию
Кричишь что поддерживаешь уничтожение Украины и украинцев тем самым поддерживаешь рос агрессию
Я протестую: домыслы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 15:49
Цитата:
Название шикарное, поэтому туда пойдешь ты
abaika95:
Странно что ты не хочешь идти защищать российское село мохнатка от нацистов) Названием не вышло? Можно сдать Киеву?
Странно что ты не хочешь идти защищать российское село мохнатка от нацистов) Названием не вышло? Можно сдать Киеву?
Название шикарное, поэтому туда пойдешь ты
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 15:57
Цитата:
Давай скорее уже, я хочу вывески обсуждать и ценники))
abaika95:
Когда надо будет вернёмся)
Когда надо будет вернёмся)
Давай скорее уже, я хочу вывески обсуждать и ценники))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы/Алма-Ата
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2249
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 16:08
Цитата:
Хватит врать!
К нам в комендатуру МО РК, в середине 1990-ых, где я проходил срочную, привозили молодое пополнение из южных регионов Казахстана, и они не могли разговаривать на русском, а какой русификации речь?
abaika95:
Русификация и обрусение в СССР было поставлено на поток как гос политика
Русификация и обрусение в СССР было поставлено на поток как гос политика
Хватит врать!
К нам в комендатуру МО РК, в середине 1990-ых, где я проходил срочную, привозили молодое пополнение из южных регионов Казахстана, и они не могли разговаривать на русском, а какой русификации речь?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 40293
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 16:44
Цитата:
Тебе в Канаде методичку по отношению к войне и к украинцам кто то поломал?
Вроде вчера ты был за их полное уничтожение, за Путина, а сегодня ты уже как бы и не против своих этнических украинцев, что произошло?
maxsaf:
протестую: домыслы
протестую: домыслы
Тебе в Канаде методичку по отношению к войне и к украинцам кто то поломал?
Вроде вчера ты был за их полное уничтожение, за Путина, а сегодня ты уже как бы и не против своих этнических украинцев, что произошло?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 40293
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 17:19
Сколько слез то, сколько горя накопилось у наших зетников..
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