Отправлено: - 14:06

maxsaf:

Моя хата с краю, я там вообще не при делах. Мое дело проследить, чтобы ты и твой напарник казахский выучили

maxsaf:

Ну все, выдохни уже, Украина победила, возвращайся к латинизации

Цитата:Твое дело заходить сюдаЖаловаться что тебя опять обиделиИ выходить)Всё Цитата:Когда надо будет вернёмся)