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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 710 из 711«1...708709710711»
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16593
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 11:47
#10636
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концепция

россиян сидящий на диване и кричащий крым наш! работает безотказно))
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24301
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 11:48
#10637
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Цитата:
abaika95:
ладно канадец тот вообще лицемерный)

Моя хата с краю, я там вообще не при делах. Мое дело проследить, чтобы ты и твой напарник казахский выучили, и друг с другом на нем общаться начали, вот и всё :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24301
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 11:50
#10638
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Цитата:
abaika95:
они в курске все)

Ну все, выдохни уже, Украина победила, возвращайся к латинизации :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16593
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 11:53
#10639
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долго модерируют мальчика в углу)
скучно) пусть сидит думает лучше тогда
ему фору даю на аргументы)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10835
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 13:49
#10640
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Цитата:
maxsaf:

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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16593
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 14:04
#10641
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Цитата:
maxsaf:
Давай разбираться. Я русский - нет.

Ты русский
У тебя от украинского только фамилия (наверно)
А так ты типичный обрусевший украинец
И русские и Россия для тебя ближе чем Украина
Факт?

Цитата:
maxsaf:
Родился в России - нет.

Родился в СССР который по факту был страной русских и для русскоязычных
Русификация и обрусение в СССР было поставлено на поток как гос политика
Цитата:
maxsaf:
Кричу что обожаю Россию - нет

Кричишь что поддерживаешь уничтожение Украины и украинцев тем самым поддерживаешь рос агрессию Цитата:
maxsaf:
А значит в мохнатку пойдет Абайка

Странно что ты не хочешь идти защищать российское село мохнатка от нацистов)
Названием не вышло? Можно сдать Киеву?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16593
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 14:06
#10642
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Цитата:
maxsaf:
Моя хата с краю, я там вообще не при делах. Мое дело проследить, чтобы ты и твой напарник казахский выучили

Твое дело заходить сюда
Жаловаться что тебя опять обидели
И выходить)
Всё Цитата:
maxsaf:
Ну все, выдохни уже, Украина победила, возвращайся к латинизации

Когда надо будет вернёмся)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1544
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 15:05
#10643
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24301
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 15:46
#10644
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Цитата:
abaika95:
А так ты типичный обрусевший украинец И русские и Россия для тебя ближе чем Украина Факт?

А ты типичный обрусевший казах, а может только косишь под него - тебя знать никто не знает из форумчан. Хаты у тебя в России, а не у меня, так сфигали тебе Украина ближе? Конечно нет, Россия матушка тебе ближе :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24301
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 15:47
#10645
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Цитата:
abaika95:
Кричишь что поддерживаешь уничтожение Украины и украинцев тем самым поддерживаешь рос агрессию

Я протестую: домыслы :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24301
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 15:49
#10646
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Цитата:
abaika95:
Странно что ты не хочешь идти защищать российское село мохнатка от нацистов) Названием не вышло? Можно сдать Киеву?

Название шикарное, поэтому туда пойдешь ты :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24301
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 15:57
#10647
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Цитата:
abaika95:
Когда надо будет вернёмся)

Давай скорее уже, я хочу вывески обсуждать и ценники))
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2249
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 16:08
#10648
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Цитата:
abaika95:
Русификация и обрусение в СССР было поставлено на поток как гос политика

Хватит врать!
К нам в комендатуру МО РК, в середине 1990-ых, где я проходил срочную, привозили молодое пополнение из южных регионов Казахстана, и они не могли разговаривать на русском, а какой русификации речь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40293
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 16:44
#10649
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Цитата:
maxsaf:
протестую: домыслы

Тебе в Канаде методичку по отношению к войне и к украинцам кто то поломал?
Вроде вчера ты был за их полное уничтожение, за Путина, а сегодня ты уже как бы и не против своих этнических украинцев, что произошло?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40293
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 17:19
#10650
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Сколько слез то, сколько горя накопилось у наших зетников..
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