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≡ Lexus GX: Премиальный внедорожник для дорог Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49872
Lexus GX: Премиальный внедорожник для дорог Казахстана
Отправлено: 16.08.24 - 14:29
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Lexus GX — это автомобиль, который завоевал признание во многих странах мира, и Казахстан не стал исключением. Этот премиальный внедорожник идеально сочетает в себе роскошь и мощь, делая его одним из лучших выборов для водителей, которые ценят комфорт и надежность в любых условиях.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1472
Re: Lexus GX: Премиальный внедорожник для дорог Казахстана
Отправлено: 16.08.24 - 14:29
#1
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Ну какой же он страшный.. Ведь были у лексуса красивые машины,что случилось,дизайнеры в Китай уехали? :lol:
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