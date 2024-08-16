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Lexus GX — это автомобиль, который завоевал признание во многих странах мира, и Казахстан не стал исключением. Этот премиальный внедорожник идеально сочетает в себе роскошь и мощь, делая его одним из лучших выборов для водителей, которые ценят комфорт и надежность в любых условиях.