Отправлено: - 13:45

Однако Иманов признает, что эффективно бороться с мошенниками в Сети они не могут

Цитата:Да кто-бы сомневался.Это же так тяжело догадаться, что прежде всего , для эффективной борьбы нужно искать тех, кто "сливает"базы счетов вкладчиков