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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
888
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 00:04
#10621
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кто-то... хех
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10831
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 00:07
#10622
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Цитата:
maxsaf:
А чё почём - сами разбирайтесь

----Ого , вас понизили в статусе :-x
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24293
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 01:58
#10623
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Цитата:
Гога:
Ого , вас понизили в статусе

Ищу пока, за что. Не могу никак три удаления найти.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40290
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 02:09
#10624
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Цитата:
111:
ДРГ, то это другой будет смысл..

Мда..
Там их говорят разбили..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16591
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 10:48
#10625
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Цитата:
maxsaf:
У Абайки и 111 в разы больше красного и норм, ПП. Что-то фигня какая то.

просто надо признать
программа подсчета удалений тебя не любит)
и скорее всего, скорее всего она работает на сбу))
Цитата:
N0name:

можешь хоть 100500 сюда скринов с зет каналов привести
курскую область эти скрины не помогает освободить))

смотрю вчера новости на россии 24
че там про курск трындят?
первая новость путин там чето подписал
вторая новость подготовка детей к 1 сентября в каком то поселке
третья новость пожары в мурманской области
четвертая новость!!!!( тут я уже просто в голосину ржал, в россии же ниче не происходит сверхопасного) в сибири упал бомбардировщик
и вот пятая новость наконецто!! показывают какуюто семью вывезеную из поселка под курском
здоровый лоб с мамой плачутся что их злые бандеровцы захватили а потом отпустили))
а че там партизанщина? ополчение из здоровых лбов не создается? их просто вывозят?
шестая новость какието спортивные и полувоенные организации россии все как один!!! собрали одеяла и сухпай для защитников курска))))
показывают картинку
здоровые мужики с военной выправкой, спортсмены таскают одеялки для щуплых срочников)))
ну не ебатория?))
россия давно себя изжила как военное и сильное государство мы сейчас это прекрасно видим и по новостям в которых не хотят пугать нежных айтишников и по тем кто вокруг войны топчется но на фронт не едет
за тихие нулевые и десятые россияне изнежились и не хотят в окопы
бегать трусцой по утрам, рыбачить, выпивать по пятницам, играть в квиз офисным планктоном это да
а война это для бедных и не перспективных типы мойщика машин моторолы или слесаря гиви))

но моторолы и гиви кончились уже
их всех поубивали
срочники ниче не умеют да и они в основном наркоманы и доходяги кто не смог откосить
а офисный планктон и средний класс россии умирать не хочет за село Нижние Сопли)) им легче выехать из россии и жить в казахстане)


путин не понял свой народ начав эту войну
он думал что сидящие на диване пивные животы поддерживая его риторику про крым тут же поедут его защищать
а фигушки
пивные животы хотят СМОТРЕТЬ как их страна с кем то воюет но сами воевать не хотят))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16591
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 11:09
#10626
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много знакомых можно сказать и кентов в россии
общался с ними в 2022 все как один крутили дули и горделиво в позе доказывали что если че вот прям ЕСЛИ ЧЕ не засцут и поедут на сво но пока же их не призывают то и незачем мешаться, там типа профи сами справляются)

сентябрь 2022 спрашиваю ну вот мобилизация началась, пора наверно идти?
ну если повестка придет мы точно пойдем но повестки же нет так и незачем идти, государству виднее кого призывать

вот уже пол курской области отжали
пишу им ну че?))) пора?)
ой знаешь, бе ме, тут блин дела пока, надо маму свозить в больницу, собачку выгулять, ремонт не закончен, да еще жена пилит, вообщем пока без нас там курск пусть освобождают)))
сейчас вот прогнозируют могилизацию в ноябре
кенты уже интересуются а как там в костанае? если мы приедем погостить встретишь? хаты дорогие? а какие документы нужны?

и так 90% россиян
наши форумные стратеги точь в точь такие же))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15218
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 11:20
#10627
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Признавальщиик.
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24293
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 11:27
#10628
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Цитата:
abaika95:
наши форумные стратеги точь в точь такие же))

Так и ты вроде Киев не защищаешь грудью, а так, воздух сотрясает, с нулевым выхлопом :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24293
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 11:32
#10629
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Цитата:
abaika95:
и так 90% россиян

Иди, скажи украинцам в паблики или на стримы, как ты им помогаешь виртуально, как у тебя флаг украинский на кухне висит, и что ты за них тут "кровь" проливаешь, иногда, по четвергам и понедельникам, а я попробую угадать, куда они тебя пошлют :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24293
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 11:35
#10630
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Цитата:
abaika95:
им легче выехать из россии и жить в казахстане)

Будут за тобой присматривать, чтобы ты в очередной латинице наспех ошибок не наделал, а то опять алфавит прийдётся переделывать :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24293
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 11:37
#10631
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Цитата:
abaika95:
пивные животы хотят СМОТРЕТЬ как их страна с кем то воюет но сами воевать не хотят))

Не верю, оцифрованный на такое не способен :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16591
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 11:40
#10632
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Цитата:
maxsaf:
Так и ты вроде Киев не защищаешь грудью, а так, воздух сотрясает, с нулевым выхлопом

а я украинец? нет
я родом с украины? нет
моя историческая родина украина ?? тоже нет)
я гдето кричу что обожаю украину ? нет
я за то что бы россии там надавали шиздюлей? да уже надавали)

вы же зетники большинством русские и ментально и языково, много кто родом из россии или даже живете там, историческая родина у вас там и вы кричите везде что нацистов украины надо давить!!

вот вопрос
почему вы не в окопе под селом мохнатка в курской области сейчас? Цитата:
maxsaf:
Иди, скажи украинцам в паблики или на стримы, как ты им помогаешь виртуально

я им не помогаю)
я просто над вами издеваюсь тут)Цитата:
maxsaf:
а я попробую угадать, куда они тебя пошлют

никуда не пошлют
им не до этого
они в курске все)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16591
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 11:43
#10633
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у зетинков сразу волосы дыбом и оскал обиженый))

а ты? а ты!?!?!? ТЫ ПОЧИМУ НИ НА ФРОНТИ!?!?? за себя они отвечать конечно не хотят)
за русский язык ноют тут годами
россию постоянно в пример приводят
путина любят
а защищать не идут)

ну и грошь цена получается и вам и вашим принципам)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16591
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 11:45
#10634
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ладно канадец тот вообще лицемерный)
россию любит из канады (пока не вышвырнут)
а россияне которые прямо сейчас из россии сюда на форум строчат какой путин молодец и росия вперде! они то что?))

ну фронту людей не хватает, часть россии захвачена, почему не идете то защищать страну в которой живете?
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24293
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.08.24 - 11:46
#10635
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Цитата:
abaika95:
почему вы не в окопе под селом мохнатка в курской области сейчас?

Давай разбираться.

Я русский - нет.
Родился в России - нет.
Кричу что обожаю Россию - нет

Цитата:
abaika95:
под селом мохнатка

А значит в мохнатку пойдет Абайка :lol:
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