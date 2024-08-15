Отправлено: - 20:26

«женщины/девушки-жертвы семейно-бытового насилия, часто с летальными исходами, якобы сами виноваты в своих смертях и увечьях, так как не носили/не носят хиджаб».

Цитата:Ну раз он, хиджаб, защищает от увечий и смерти - то может в армии заставлять носить? Ну или хотя бы на производствах опасных, на стройке