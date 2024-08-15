Какая то туфта, тут яростные зетпатриоты постоянно говорят что надо украинцев убивать, вести войну на их земле, в последний раз сказанули что надо ядерным ударом шарахнуть по ним как по тараканам. Вот это нацизм. А какой нацизм по поводу ношения хиджаба, не понимаю..
Я могу прочитать долгую и нудную лекцию почему казахи были не очень религиозными в отличие от узбеков например и не носили хиджаб, никаб, паранджу! Но не буду этого делать! Скажу одно, казахи кочевой народ, узбеки оседлый, непрактично сидя на лошади сидеть в чем то сковывающем движение. А для казаха кочевание, это образ жизни,гораздо важнее религии! Поэтому казахи древности и недавнего прошлого были гораздо менее, даже не сказать религиознее, меньше обращали внимания на ритуалы. В отличие от нынешних, сейчас зачастую это просто мода! Настоящие ,консервативные мусульмане всегда порицали казахов за вольнодумство!
Не знаю по моему это просто мода! Один истово соблюдает пост в Рамазан, не ест, не пьёт до ночи и тут же хвастает как он был с любовницей, ему и невдомёк, что плотские утехи тоже запрещены! Другой такой же намаз пять раз в день, отцу мазар поставил с фотографией в полный рост, тоже невдомёк, что живые существа нельзя изображать, только орнамент ,ну и разрешается веточки с листочками. Третий не знает чем сунниты от шиитов отличаются, четвёртый бандит тоже в мечети грехи отмаливает, список можно продолжать! Про бывших атеистов и не говорю либо муллы с имамами, либо на ворованные деньги пару мечетей построили!
Полиция отказалась привлекать певца Улангасыра Ками за разжигание розни по жалобе активистки из Костаная
с каких пор обычная тетка заявщица в полицию уже стала активисткой? где эта градация проходит?)) посмотрел в сети кто она ну там полный набор феминизм на всю голову активизм ее заключается только в обсуждении разных тем)
abaika95: с каких пор обычная тетка заявщица в полицию уже стала активисткой?
Гражданский активизм — действия граждан, направленные на те или иные изменения в своей стране, предпринимаемые по собственной инициативе, независимо от государственной власти. Определение взято из википедии. Цитата:
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