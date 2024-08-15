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≡ Полиция отказалась привлекать певца Улангасыра Ками за разжигание розни по жалобе активистки из Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49870
Полиция отказалась привлекать певца Улангасыра Ками за разжигание розни по жалобе активистки из Костаная
Отправлено: 15.08.24 - 20:26
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Полиция Казахстана не нашла состава преступления в словах певца Улангасыра Ками о том, что мужчины убивают женщин, потому что женщины не носят хиджаб.
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24293
Re: Полиция отказалась привлекать певца Улангасыра Ками за...
Отправлено: 15.08.24 - 20:26
#1
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Цитата:
«женщины/девушки-жертвы семейно-бытового насилия, часто с летальными исходами, якобы сами виноваты в своих смертях и увечьях, так как не носили/не носят хиджаб».

Ну раз он, хиджаб, защищает от увечий и смерти - то может в армии заставлять носить? Ну или хотя бы на производствах опасных, на стройке :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40290
Re: Полиция отказалась привлекать певца Улангасыра Ками за...
Отправлено: 15.08.24 - 21:17
#2
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Какая то туфта, тут яростные зетпатриоты постоянно говорят что надо украинцев убивать, вести войну на их земле, в последний раз сказанули что надо ядерным ударом шарахнуть по ним как по тараканам.
Вот это нацизм.
А какой нацизм по поводу ношения хиджаба, не понимаю..
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
888
Re: Полиция отказалась привлекать певца Улангасыра Ками за...
Отправлено: 15.08.24 - 23:35
#3
Комментарий удален модератором.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3486
Re: Полиция отказалась привлекать певца Улангасыра Ками за...
Отправлено: 16.08.24 - 08:13
#4
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Толком никому неизвестный певец теперь стал немного известнее
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1954
Re: Полиция отказалась привлекать певца Улангасыра Ками за...
Отправлено: 16.08.24 - 08:38
#5
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Цитата:
Как отметила заявительница, по словам Ками, «женщины/девушки-жертвы семейно-бытового насилия, часто с летальными исходами, якобы сами виноваты в своих смертях и увечьях,

Источник:

а кто виноват? по моему тут виновен ген войны, который присущ коренным жителям средней Азии.
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v
§ vofkakst
(Пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
920
Re: Полиция отказалась привлекать певца Улангасыра Ками за...
Отправлено: 16.08.24 - 08:46
#6
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Обычный дурачок, не шибко наделённый интеллектом. Какой он разжигатель?
Так же и сударышня - какая она активистка?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5636
Re: Полиция отказалась привлекать певца Улангасыра Ками за...
Отправлено: 16.08.24 - 09:17
#7
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Я могу прочитать долгую и нудную лекцию почему казахи были не очень религиозными в отличие от узбеков например и не носили хиджаб, никаб, паранджу! Но не буду этого делать! Скажу одно, казахи кочевой народ, узбеки оседлый, непрактично сидя на лошади сидеть в чем то сковывающем движение. А для казаха кочевание, это образ жизни,гораздо важнее религии! Поэтому казахи древности и недавнего прошлого были гораздо менее, даже не сказать религиознее, меньше обращали внимания на ритуалы. В отличие от нынешних, сейчас зачастую это просто мода! Настоящие ,консервативные мусульмане всегда порицали казахов за вольнодумство!
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1471
Полиция отказалась привлекать певца Улангасыра Ками за разжигание розни по жалобе активистки из Костаная
Отправлено: 16.08.24 - 10:00
#8
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Идёт исламизация РК,идёт.. 40 лет назад Иран был цветущим светским гос-вом,а теперь.. Их путём идём.

[Исправлено: Сабыр, 16.08.2024 - 11:04]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5636
Re: Полиция отказалась привлекать певца Улангасыра Ками за...
Отправлено: 16.08.24 - 10:29
#9
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Не знаю по моему это просто мода! Один истово соблюдает пост в Рамазан, не ест, не пьёт до ночи и тут же хвастает как он был с любовницей, ему и невдомёк, что плотские утехи тоже запрещены! Другой такой же намаз пять раз в день, отцу мазар поставил с фотографией в полный рост, тоже невдомёк, что живые существа нельзя изображать, только орнамент ,ну и разрешается веточки с листочками. Третий не знает чем сунниты от шиитов отличаются, четвёртый бандит тоже в мечети грехи отмаливает, список можно продолжать! Про бывших атеистов и не говорю либо муллы с имамами, либо на ворованные деньги пару мечетей построили!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16591
Re: Полиция отказалась привлекать певца Улангасыра Ками за...
Отправлено: 16.08.24 - 11:00
#10
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Цитата:
Полиция отказалась привлекать певца Улангасыра Ками за разжигание розни по жалобе активистки из Костаная


с каких пор обычная тетка заявщица в полицию уже стала активисткой?
где эта градация проходит?))
посмотрел в сети кто она
ну там полный набор
феминизм на всю голову
активизм ее заключается только в обсуждении разных тем)
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Г
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
127
Re: Полиция отказалась привлекать певца Улангасыра Ками за...
Отправлено: 16.08.24 - 11:36
#11
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Цитата:
abaika95:
с каких пор обычная тетка заявщица в полицию уже стала активисткой?

Гражданский активизм — действия граждан, направленные на те или иные изменения в своей стране, предпринимаемые по собственной инициативе, независимо от государственной власти. Определение взято из википедии.
Цитата:
abaika95:
где эта градация проходит?))

По-моему в самом термине хорошо описаны критерии.
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24293
Полиция отказалась привлекать певца Улангасыра Ками за разжигание розни по жалобе активистки из Костаная
Отправлено: 16.08.24 - 11:42
#12
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Цитата:
saba:
что живые существа нельзя изображать,

А как мусульмане зоологию изучают? Хотя, о чем это я... :lol:
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