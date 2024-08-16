Отправлено: - 10:48

maxsaf:

У Абайки и 111 в разы больше красного и норм, ПП. Что-то фигня какая то.

N0name:



Цитата:просто надо признатьпрограмма подсчета удалений тебя не любит)и скорее всего, скорее всего она работает на сбу))Цитата:можешь хоть 100500 сюда скринов с зет каналов привестикурскую область эти скрины не помогает освободить))смотрю вчера новости на россии 24че там про курск трындят?первая новость путин там чето подписалвторая новость подготовка детей к 1 сентября в каком то поселкетретья новость пожары в мурманской областичетвертая новость!!!!( тут я уже просто в голосину ржал, в россии же ниче не происходит сверхопасного) в сибири упал бомбардировщики вот пятая новость наконецто!! показывают какуюто семью вывезеную из поселка под курскомздоровый лоб с мамой плачутся что их злые бандеровцы захватили а потом отпустили))а че там партизанщина? ополчение из здоровых лбов не создается? их просто вывозят?шестая новость какието спортивные и полувоенные организации россии все как один!!! собрали одеяла и сухпай для защитников курска))))показывают картинкуздоровые мужики с военной выправкой, спортсмены таскают одеялки для щуплых срочников)))ну не ебатория?))россия давно себя изжила как военное и сильное государство мы сейчас это прекрасно видим и по новостям в которых не хотят пугать нежных айтишников и по тем кто вокруг войны топчется но на фронт не едетза тихие нулевые и десятые россияне изнежились и не хотят в окопыбегать трусцой по утрам, рыбачить, выпивать по пятницам, играть в квиз офисным планктоном это даа война это для бедных и не перспективных типы мойщика машин моторолы или слесаря гиви))но моторолы и гиви кончились ужеих всех поубивалисрочники ниче не умеют да и они в основном наркоманы и доходяги кто не смог откоситьа офисный планктон и средний класс россии умирать не хочет за село Нижние Сопли)) им легче выехать из россии и жить в казахстане)путин не понял свой народ начав эту войнуон думал что сидящие на диване пивные животы поддерживая его риторику про крым тут же поедут его защищатьа фигушкипивные животы хотят СМОТРЕТЬ как их страна с кем то воюет но сами воевать не хотят))