Re: "Жители нас не слышат" - На 360 млн тенге обманули...

Отправлено: - 09:21

Раньше чекисты были оплотом чести и мужества, теперь "проверкой" люди так напуганы что готовы последние трусы снять только чтобы не проверяли, тут что не то, явно есть повод, органам необходимо присмотреться к "потерпевшему"