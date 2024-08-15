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≡ "Жители нас не слышат" - На 360 млн тенге обманули костанайцев интернет-мошенники в 2024 году. Что делать?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49869
"Жители нас не слышат" - На 360 млн тенге обманули костанайцев интернет-мошенники в 2024 году. Что делать?
Отправлено: 15.08.24 - 19:42
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Каждое третье преступление, регистрируемое полицией Костаная, относится к интернет-мошенничеству. Ежедневно стражи порядка регистрируют 5 подобных фактов. Об этом на аппаратном совещании в акимате Костаная сообщил начальник городского управления полиции Булат ИМАНОВ.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
295
Re: "Жители нас не слышат" - На 360 млн тенге обманули...
Отправлено: 15.08.24 - 19:42
#1
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Скудоумным и доверчивым бесполезно разъяснять и предупреждать, все равно поведутся!
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3431
Re: "Жители нас не слышат" - На 360 млн тенге обманули...
Отправлено: 15.08.24 - 19:55
#2
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Цитата:
С высшим образованием люди, - сделал ремарку аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.


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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
888
Re: "Жители нас не слышат" - На 360 млн тенге обманули...
Отправлено: 15.08.24 - 23:41
#3
Комментарий удален модератором.
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
318
Re: "Жители нас не слышат" - На 360 млн тенге обманули...
Отправлено: 16.08.24 - 09:21
#4
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Раньше чекисты были оплотом чести и мужества, теперь "проверкой" люди так напуганы что готовы последние трусы снять только чтобы не проверяли, тут что не то, явно есть повод, органам необходимо присмотреться к "потерпевшему"
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3484
"Жители нас не слышат" - На 360 млн тенге обманули костанайцев интернет-мошенники в 2024 году. Что делать?
Отправлено: 16.08.24 - 09:25
#5
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Цитата:
ОГПУ:
Раньше чекисты были оплотом чести и мужества,

Это когда в 37-ом году, что ли?
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
318
Re: "Жители нас не слышат" - На 360 млн тенге обманули...
Отправлено: 16.08.24 - 09:27
#6
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И "учителя" которые берут кредит и отдают мошенникам" что за учителя такие? Может с купленными дипломами? Тогда.....
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