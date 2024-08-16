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≡ Новые 10 000 тенге: когда поступят в обращение и как отличить от подделки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49869
Новые 10 000 тенге: когда поступят в обращение и как отличить от подделки
Отправлено: 16.08.24 - 00:02
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В июне была выпущена новая купюра номиналом 10 000 тенге из серии "Сакский стиль". В Национальном банке рассказали, когда свежая банкнота поступит в обращение и как ее отличить от подделки.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10831
Re: Новые 10 000 тенге: когда поступят в обращение и как...
Отправлено: 16.08.24 - 00:02
#1
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----Зачем ? Наличкой уже почти не пользуюсь .Только карта везде .
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3484
Re: Новые 10 000 тенге: когда поступят в обращение и как...
Отправлено: 16.08.24 - 09:23
#2
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Трубим о том, что безналичный оборот вытесняет наличку, но пилить бабло на разработке и петчатании новой налички всё равно продолжаем..
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