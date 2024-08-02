Рахмет Но не стоит. Я не журналист). А секрет водоотлива я сразу разгадал) Роется котлован, у них он повсюду вдоль дорог, через каждые 5-10 км. Вода уходит по трубам туда. Ну это очень сложно сделать нашим. Нашим на это надо где то 20 лярдов долларов что б сделать элементарные вещи.
Vit,ты много где бываешь, много чего по жизни видишь и довольно интересно об этом рассказываешь. И фотки у тебя получаются неплохие. Не забрасывай Деревеньку! Видно, что-то произошло с Драконом, давно не появлялся Может, заболел? Вроде бы у него проблемы с сердцем были... Помоги ему с контентом Деревеньки, пока не прояснится, что происходит
Ну просто видит, что его коллеги так сказать превратились в какую то жалкую зетпатриотическую одинаковую массу, состоящую из ненависти, из удовольствия убивать украинцев, которая ищет тут только врагов, наверно решил от них немного отдохнуть. А то -Дра, как дела -Дро, как Барбара? И тд. А внутри злоба и ненависть горит.. Как тут быть?
Ну вас всех с мрачными мыслями! У меня друг как раз из Германии приезжает, заставил струны на гитару купить, мозоли сейчас отращиваю на пальцах, надеюсь Дракон тоже как нибудь приедет пионерские песни попоем!
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