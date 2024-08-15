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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 800
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 18:58
Цитата:
Это нормальная биологическая реакция, когда представители вида с бОльшими отличиями от конкретного индивида представляются более привлекательными. Такая превентивная и не слишком ярко выраженная защита от инбридинга. Плюс наложение ограничений по возможной доступности. Если условную средиземноморскую группу можно видеть разве что по телевизору, то русские и украинки они вот они, ходят рядом.
Как и прочие, этот признак может быть выражен ярче или слабее.
abaika95:
Что это за тип вообще русская женщина-красавица?
Что это за тип вообще русская женщина-красавица?
Это нормальная биологическая реакция, когда представители вида с бОльшими отличиями от конкретного индивида представляются более привлекательными. Такая превентивная и не слишком ярко выраженная защита от инбридинга. Плюс наложение ограничений по возможной доступности. Если условную средиземноморскую группу можно видеть разве что по телевизору, то русские и украинки они вот они, ходят рядом.
Как и прочие, этот признак может быть выражен ярче или слабее.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 19:16
Цитата:
Хм..
Vit:
Класс!. Молодцы. А какие у вас есть ещё мирные профессии? Может и я чем пригожусь. Тоже хотел бы поучаствовать.
Класс!. Молодцы. А какие у вас есть ещё мирные профессии? Может и я чем пригожусь. Тоже хотел бы поучаствовать.
Хм..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16583
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 19:58
Цитата:
Так и знал что сторонники нацизма ваши))
Цитата:
Есть в Африке и Сирии
Цитата:
Да тоже рассмешило))
Говорит давайте кончать драчку
Она ни нам ни украинцам не выгодна
А выгодна только западу))
Тоесть Путин агент США? Получается так Цитата:
Единственный кто верит что у России есть ЯО это Путин и Макс из Канады))
Один дед маразматик
Другой программист)
Skeptic:
Но наши сторонники нацизма
Но наши сторонники нацизма
Так и знал что сторонники нацизма ваши))
Цитата:
ACROS:
В ВС России, вроде, нет такой техники с таким полевым раскрасом
В ВС России, вроде, нет такой техники с таким полевым раскрасом
Есть в Африке и Сирии
Цитата:
111:
О, Лукашенко обокакался и с перепуга попросил переговоров.
О, Лукашенко обокакался и с перепуга попросил переговоров.
Да тоже рассмешило))
Говорит давайте кончать драчку
Она ни нам ни украинцам не выгодна
А выгодна только западу))
Тоесть Путин агент США? Получается так Цитата:
maxsaf:
Ну с их же общего согласия и сво началась. Так же будет и с ЯО.
Ну с их же общего согласия и сво началась. Так же будет и с ЯО.
Единственный кто верит что у России есть ЯО это Путин и Макс из Канады))
Один дед маразматик
Другой программист)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16583
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 19:59
Хоть у одного путиниста котрый бесплатно верит в путина ни разу не закрадывалась сомнение что Путин не за а против России работает?))
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 800
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 21:01
Цитата:
maxsaf: Ну с их же общего согласия и сво началась. Так же будет и с ЯО.Сво где-то там...в мониторах, в нем не надо принимать участия. Его даже не слышно. а яо будет прямо под боком. Это сильно разные эмоциональные состояния. И потом, конечные исполнители тоже вероятно имеют свое мнение. Дать приказ это только пол-дела. Надо чтобы его еще выполнили
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 21:51
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 22:04
Цитата:
Хех, какой то высер. А чё почём - сами разбирайтесь
111:
Хех.. Какая-то карта..
Хех.. Какая-то карта..
Хех, какой то высер. А чё почём - сами разбирайтесь
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 22:13
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 22:32
Цитата:
Пока да, официального нет пока же ничего, пока есть фото ДРГ, если не ДРГ, то это другой будет смысл..
maxsaf:
А чё почём - сами разбирайтесь
А чё почём - сами разбирайтесь
Пока да, официального нет пока же ничего, пока есть фото ДРГ, если не ДРГ, то это другой будет смысл..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 22:44
Комментарий проходит проверку.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5632
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 23:24
Цитата:
Я же регулярно смотрю росств, даже там, даже среди ведущих нет уже таких, как наш Скептик, чтобы опровергали очевидные вещи!
Skeptic:
Но наши сторонники нацизма твёрдо "знают", что "Россия напала на Украину"...
Но наши сторонники нацизма твёрдо "знают", что "Россия напала на Украину"...
Я же регулярно смотрю росств, даже там, даже среди ведущих нет уже таких, как наш Скептик, чтобы опровергали очевидные вещи!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5632
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 23:27
И про нацистов в Украине вяло как то , может иногда непроспавшийся генерал заглянет, но и он всё больше про противодействие ВСУ, а не про нацистов!
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