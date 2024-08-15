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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 708 из 708«1...706707708
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
800
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 18:58
#10606
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Цитата:
abaika95:
Что это за тип вообще русская женщина-красавица?

Это нормальная биологическая реакция, когда представители вида с бОльшими отличиями от конкретного индивида представляются более привлекательными. Такая превентивная и не слишком ярко выраженная защита от инбридинга. Плюс наложение ограничений по возможной доступности. Если условную средиземноморскую группу можно видеть разве что по телевизору, то русские и украинки они вот они, ходят рядом.
Как и прочие, этот признак может быть выражен ярче или слабее.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40289
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 19:16
#10607
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Цитата:
Vit:
Класс!. Молодцы. А какие у вас есть ещё мирные профессии? Может и я чем пригожусь. Тоже хотел бы поучаствовать.

Хм..


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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16583
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 19:58
#10608
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Цитата:
Skeptic:
Но наши сторонники нацизма

Так и знал что сторонники нацизма ваши))
Цитата:
ACROS:
В ВС России, вроде, нет такой техники с таким полевым раскрасом

Есть в Африке и Сирии
Цитата:
111:
О, Лукашенко обокакался и с перепуга попросил переговоров.

Да тоже рассмешило))

Говорит давайте кончать драчку
Она ни нам ни украинцам не выгодна
А выгодна только западу))
Тоесть Путин агент США? Получается так Цитата:
maxsaf:
Ну с их же общего согласия и сво началась. Так же будет и с ЯО.

Единственный кто верит что у России есть ЯО это Путин и Макс из Канады))

Один дед маразматик
Другой программист)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16583
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 19:59
#10609
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Хоть у одного путиниста котрый бесплатно верит в путина ни разу не закрадывалась сомнение что Путин не за а против России работает?))
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
800
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 21:01
#10610
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Цитата:
maxsaf: Ну с их же общего согласия и сво началась. Так же будет и с ЯО.
Сво где-то там...в мониторах, в нем не надо принимать участия. Его даже не слышно. а яо будет прямо под боком. Это сильно разные эмоциональные состояния. И потом, конечные исполнители тоже вероятно имеют свое мнение. Дать приказ это только пол-дела. Надо чтобы его еще выполнили
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40289
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 21:51
#10611
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Хех..
Какая-то карта..



[Исправлено: 111, 15.08.2024 - 22:52]
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24281
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 22:04
#10612
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Цитата:
111:
Хех.. Какая-то карта..

Хех, какой то высер. А чё почём - сами разбирайтесь :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24281
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 22:13
#10613
Комментарий проходит проверку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40289
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 22:32
#10614
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Цитата:
maxsaf:
А чё почём - сами разбирайтесь

Пока да, официального нет пока же ничего, пока есть фото ДРГ, если не ДРГ, то это другой будет смысл..
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24281
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 22:44
#10615
Комментарий проходит проверку.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5632
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 23:24
#10616
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Цитата:
Skeptic:
Но наши сторонники нацизма твёрдо "знают", что "Россия напала на Украину"...

Я же регулярно смотрю росств, даже там, даже среди ведущих нет уже таких, как наш Скептик, чтобы опровергали очевидные вещи!
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5632
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 23:27
#10617
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И про нацистов в Украине вяло как то , может иногда непроспавшийся генерал заглянет, но и он всё больше про противодействие ВСУ, а не про нацистов!
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