Отправлено: - 19:58

Skeptic:

Но наши сторонники нацизма

ACROS:

В ВС России, вроде, нет такой техники с таким полевым раскрасом

111:

О, Лукашенко обокакался и с перепуга попросил переговоров.

maxsaf:

Ну с их же общего согласия и сво началась. Так же будет и с ЯО.

Цитата:Так и знал что сторонники нацизма ваши))Цитата:Есть в Африке и СирииЦитата:Да тоже рассмешило))Говорит давайте кончать драчкуОна ни нам ни украинцам не выгоднаА выгодна только западу))Тоесть Путин агент США? Получается так Цитата:Единственный кто верит что у России есть ЯО это Путин и Макс из Канады))Один дед маразматикДругой программист)