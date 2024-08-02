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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 02.08.24 - 18:21
Цитата:
Карачун:Рахмет Но не стоит. Я не журналист). А секрет водоотлива я сразу разгадал) Роется котлован, у них он повсюду вдоль дорог, через каждые 5-10 км. Вода уходит по трубам туда. Ну это очень сложно сделать нашим. Нашим на это надо где то 20 лярдов долларов что б сделать элементарные вещи.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.08.24 - 22:36
Vit,ты много где бываешь, много чего по жизни видишь и довольно интересно об этом рассказываешь. И фотки у тебя получаются неплохие.
Не забрасывай Деревеньку! Видно, что-то произошло с Драконом, давно не появлялся
Может, заболел? Вроде бы у него проблемы с сердцем были...
Помоги ему с контентом Деревеньки, пока не прояснится, что происходит
Не забрасывай Деревеньку! Видно, что-то произошло с Драконом, давно не появлялся
Может, заболел? Вроде бы у него проблемы с сердцем были...
Помоги ему с контентом Деревеньки, пока не прояснится, что происходит
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.08.24 - 09:25
Цитата:
таноми52:Спасибо. Я вот думаю тут концлагерь освенцим накидать. Все не как не собирусь. Незнаю че там писать. Впечатление было сильное. Печи, бараки, детские сандали, висилица. Вобщем ужас.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.08.24 - 11:56
Пиши, что чувствуешь
Мы поймём!
Мы поймём!
(Пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3406
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.08.24 - 22:14
Драг, куда пропал?
Для тебя специально, только без обид!
Для тебя специально, только без обид!
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.08.24 - 19:11
Неужели мы потеряли Вика?
Как Алекса...
Как Алекса...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.08.24 - 00:52
Цитата:
таноми52:Умер? Тогда ветку надо закрывать. А то придут, скажут мы тут всю жизнь были. И ветка называлась по другому. Пусть Барбара примет решение. Совет. Закрывайте.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5632
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.08.24 - 14:52
Цитата:
Может все не так трагично?!
Vit:
Умер? Тогда ветку надо закрывать. А
Умер? Тогда ветку надо закрывать. А
Может все не так трагично?!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 40289
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.08.24 - 19:41
Ну просто видит, что его коллеги так сказать превратились в какую то жалкую зетпатриотическую одинаковую массу, состоящую из ненависти, из удовольствия убивать украинцев, которая ищет тут только врагов, наверно решил от них немного отдохнуть.
А то
-Дра, как дела
-Дро, как Барбара?
И тд.
А внутри злоба и ненависть горит..
Как тут быть?
А то
-Дра, как дела
-Дро, как Барбара?
И тд.
А внутри злоба и ненависть горит..
Как тут быть?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.08.24 - 20:13
Цитата:
Будем надеяться на лучшее!
Может, отлежится в больнице и появится в Деревеньке.
saba:
Может все не так трагично?!
Может все не так трагично?!
Будем надеяться на лучшее!
Может, отлежится в больнице и появится в Деревеньке.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.08.24 - 20:20
Цитата:
Прочь из мирной деревеньки, и...т! Даже сюда свою муть приволок!
Это ты состоишь из ненависти и удовольствия смаковать убийства и всякие мерзости,тащишь их ото всюду, скрытый маньяк!
111:
у просто видит, что его коллеги так сказать превратились в какую то жалкую зетпатриотическую одинаковую массу, состоящую из ненависти, из удовольствия убивать украинцев,
у просто видит, что его коллеги так сказать превратились в какую то жалкую зетпатриотическую одинаковую массу, состоящую из ненависти, из удовольствия убивать украинцев,
Прочь из мирной деревеньки, и...т! Даже сюда свою муть приволок!
Это ты состоишь из ненависти и удовольствия смаковать убийства и всякие мерзости,тащишь их ото всюду, скрытый маньяк!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5632
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.08.24 - 23:05
Цитата:
Вот-вот, тоже всей душой за это! Не надо раньше времени паниковать, хватит нам плохих новостей! В любом случае здоровья Дракону!
таноми52:
Будем надеяться на лучшее!
Будем надеяться на лучшее!
Вот-вот, тоже всей душой за это! Не надо раньше времени паниковать, хватит нам плохих новостей! В любом случае здоровья Дракону!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 40289
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.08.24 - 23:10
Цитата:
Видишь, от тебя один негатив и одни оскорбления.
На тебя посмотришь, послушаешь, и жить станет неохота твоему другу, глядя на тебя.
таноми52:
скрытый маньяк!
скрытый маньяк!
Видишь, от тебя один негатив и одни оскорбления.
На тебя посмотришь, послушаешь, и жить станет неохота твоему другу, глядя на тебя.
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