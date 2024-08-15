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≡ Полиция отказалась привлекать певца Улангасыра Ками за разжигание розни по жалобе активистки из Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49866
Полиция отказалась привлекать певца Улангасыра Ками за разжигание розни по жалобе активистки из Костаная
Отправлено: 15.08.24 - 20:26
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Полиция Казахстана не нашла состава преступления в словах певца Улангасыра Ками о том, что мужчины убивают женщин, потому что женщины не носят хиджаб.
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24276
Полиция отказалась привлекать певца Улангасыра Ками за разжигание розни по жалобе активистки из Костаная
Отправлено: 15.08.24 - 20:26
#1
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40274
Re: Полиция отказалась привлекать певца Улангасыра Ками за...
Отправлено: 15.08.24 - 21:17
#2
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Какая то туфта, тут яростные зетпатриоты постоянно говорят что надо украинцев убивать, вести войну на их земле, в последний раз сказанули что надо ядерным ударом шарахнуть по ним как по тараканам.
Вот это нацизм.
А какой нацизм по поводу ношения хиджаба, не понимаю..
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