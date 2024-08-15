Re: Полиция отказалась привлекать певца Улангасыра Ками за...

Отправлено: - 21:17

Какая то туфта, тут яростные зетпатриоты постоянно говорят что надо украинцев убивать, вести войну на их земле, в последний раз сказанули что надо ядерным ударом шарахнуть по ним как по тараканам.

Вот это нацизм.

А какой нацизм по поводу ношения хиджаба, не понимаю..