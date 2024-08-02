Отправлено: - 20:20

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у просто видит, что его коллеги так сказать превратились в какую то жалкую зетпатриотическую одинаковую массу, состоящую из ненависти, из удовольствия убивать украинцев,

Цитата:Прочь из мирной деревеньки, и...т! Даже сюда свою муть приволок!Это ты состоишь из ненависти и удовольствия смаковать убийства и всякие мерзости,тащишь их ото всюду, скрытый маньяк!