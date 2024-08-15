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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 707 из 707«1...705706707
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40269
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 13:36
#10591
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Ну и пока Ахмат побеждает всех, кстати 5 раз он это уже заявил, российская рота полностью сдалась в составе 102х человек, 488го гвардейского полка..


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40269
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 13:37
#10592
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Ох там и трясет от проверки звука у нас..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5629
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 14:32
#10593
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Цитата:
abaika95:
1942 год

А как же тогда мои дядьки, одному 18, другому 20 не исполнилось, не то что не обученные, 5 классов образования и совсем русского языка не знали ! Так в том 42 году без вести и пропали! Не всегда по книгам и фильмам можно историю изучать!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5629
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 14:35
#10594
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Я узнал,что они у меня были только лет 8-10 назад , отец уже давно умер, никогда ничего про семью не рассказывал, мы думали все в Голодомор умерли, а тут памятник на кладбище ставили, кто с войны не вернулся, одна бабушка и вспомнила!
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
881
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 15:01
#10595
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какая-то ТОСочка
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16581
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 15:13
#10596
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Цитата:
saba:
как же тогда мои дядьки, одному 18, другому 20 не исполнилось, не то что не обученные, 5 классов образования и совсем русского языка не знали ! Так в том 42 году без вести и пропали

Бывает
Многие молодые рвались на войну по блату
Просились на фронт показать себя
Приписывали себя года
Таких закрывая глаза брали
Кто не рвался таких насильно не тянули если была при этом отсрочка
Цитата:
saba:
Не всегда по книгам и фильмам можно историю изучать!

Книги и фильмы отражают суть
И изучают историю по худ источникам в том числе
Но я то знаю факты)
Вот
Цитата:
С 23 июня 1941 года в армию призывали военнообязанных от 1905 по 1918 год рождения включительно.


Цитата:
Всего за первые 8 дней войны призвали 5,3 млн человек. То есть армия удвоилась: фактическая численность РККА к 22 июня 1941 года составила 5,4 млн чел. Но огромные невосполнимые потери первых месяцев войны требовали все новых солдат. К началу 1942 года призыв в Красную Армию уже обеспечивали призывники 1923-1925 гг. рождения. 

Но даже при этом
Цитата:
Требовались положительные характеристики, предпочтение отдавали спортсменам, приветствовалась сдача нормативов БГТО ("Будь готов к труду и обороне СССР" - для школьников 1-8-х классов, ГТО (для лиц старше 16 лет) и ПВХО ("Готов к противохимической обороне СССР").


Тоесть не брали всех скопом
А в первую очередь тех кто мог пригодится и кто подготовлен был
А сейчас кто под Курском в плен сдается?
Бедолаги
Кто откосить от армии не смог
Оно вот им надо воевать? Они и сдаются пачками
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16581
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 15:16
#10597
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Цитата:
Vit:
Нет не кажется. Вы же постояно писиетесь по роликам от 95 квартала. Вот вам ответка

Не пиесемся
Мы не вы
От всякой юмористической фигни писаться)Цитата:
ACROS:
Ну хоть кого то любите: - русских женщин-красавиц например, или весёлых хохлушек- на любовь они дюже горячие.

А русских женщин надо любить за то что они русские или женщины в первую очередь?
Что это за тип вообще русская женщина-красавица? Как будто якуток или индианок красавиц нет))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16581
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 15:20
#10598
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Цитата:
N0name:
какая-то ТОСочка

А чё она у тебя за СуДжу где-то в Африке стреляет? Доехать до Курска не судьба?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1543
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 15:56
#10599
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...

...
Но наши сторонники нацизма твёрдо "знают", что "Россия напала на Украину"...
И им шоры на глазах не мешают.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6412
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 17:28
#10600
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Цитата:
abaika95:
она у тебя за СуДжу где-то в Африке стреляет?


Это же боевой раскрас натовской техники. В ВС России, вроде, нет такой техники с таким полевым раскрасом. Там цвет- хаки.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40269
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 18:06
#10601
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О, Лукашенко обокакался и с перепуга попросил переговоров..
Если так пойдет дальше, Белорусь или как там ее, украинцы за три дня захватят получается..
Зайдут со стороны России и Киева и хана..
Тот аж про ядерную бомбу с перепуга закричал..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40269
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 18:14
#10602
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Очередная авария с участием Героев России, как правило никто не виноват.
Погибла просто мать и дочь.
Вот так народ России приучивают, что они никто там, жизнь не стоит ничего.
Вроде так у скота?


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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24274
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 18:21
#10603
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