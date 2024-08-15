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≡ В поисках надлежащего ответчика - Какое решение принял суд по факту повреждения автомобиля упавшим деревом в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49863
В поисках надлежащего ответчика - Какое решение принял суд по факту повреждения автомобиля упавшим деревом в Костанае
Отправлено: 15.08.24 - 13:30
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1 мая этого года во дворе дома по ул. Маяковского на Volkswagen упал большой тополь. Владелец автомобиля подал иск к управляющей компании дома ТОО «СДС Костанай» о возмещении материального ущерба в общей сумме 371 493 тенге. Решение в Костанайском городском суде огласили в среду, 14 августа.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6411
Re: В поисках надлежащего ответчика - Какое решение принял суд...
Отправлено: 15.08.24 - 13:30
#1
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Грамотный юрист у ответчика: - все претензии отшил, даже рулетка - не сертифицированна.
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
316
Re: В поисках надлежащего ответчика - Какое решение принял суд...
Отправлено: 15.08.24 - 13:31
#2
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Так кто виноват то в итоге? Акимат?
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
293
Re: В поисках надлежащего ответчика - Какое решение принял суд...
Отправлено: 15.08.24 - 15:27
#3
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Иск как я уже писал, нужно было предъявить к ЖКХ акимата г.Костаная, поскольку земельный участок, на котором стояло дерево, принадлежит гос-ву, т.е. Акимату г. Костаная и не находится в долевой собственности собственников квартир, нежилых помещений. Поэтому решение суда законное! Не надо его даже обжаловать и терять время.
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