Re: В поисках надлежащего ответчика - Какое решение принял суд...

Отправлено: - 15:27

Иск как я уже писал, нужно было предъявить к ЖКХ акимата г.Костаная, поскольку земельный участок, на котором стояло дерево, принадлежит гос-ву, т.е. Акимату г. Костаная и не находится в долевой собственности собственников квартир, нежилых помещений. Поэтому решение суда законное! Не надо его даже обжаловать и терять время.