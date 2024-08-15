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≡ Тойота Ленд Крузер: Легендарный внедорожник для дорог Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49863
Тойота Ленд Крузер: Легендарный внедорожник для дорог Казахстана
Отправлено: 15.08.24 - 15:12
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Тойота Ленд Крузер — это автомобиль, который давно завоевал репутацию одного из самых надежных и проходимых внедорожников в мире. В Казахстане этот автомобиль пользуется особой популярностью, благодаря своим впечатляющим характеристикам, которые делают его идеальным для местных условий. В этой статье мы подробно рассмотрим, почему Тойота Ленд Крузер остается лидером среди внедорожников и какие возможности он предлагает своим владельцам.
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§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1470
Тойота Ленд Крузер: Легендарный внедорожник для дорог Казахстана
Отправлено: 15.08.24 - 15:12
#1
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Отличная машина,чтобы ездить по степи,пашне. Но когда за рулем такого автобуса видишь женщину в городе.. Ну зачем? Это отсутствие вкуса или что? Ведь эта огромная машина неудобна во всём! И окружающим тоже. Не понимаю.

[Исправлено: Сабыр, 15.08.2024 - 16:13]
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