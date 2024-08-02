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Vit,ты много где бываешь, много чего по жизни видишь и довольно интересно об этом рассказываешь. И фотки у тебя получаются неплохие.Не забрасывай Деревеньку! Видно, что-то произошло с Драконом, давно не появлялсяМожет, заболел? Вроде бы у него проблемы с сердцем были...Помоги ему с контентом Деревеньки, пока не прояснится, что происходит