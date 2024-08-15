Цитата:
saba:
как же тогда мои дядьки, одному 18, другому 20 не исполнилось, не то что не обученные, 5 классов образования и совсем русского языка не знали ! Так в том 42 году без вести и пропали
Бывает
Многие молодые рвались на войну по блату
Просились на фронт показать себя
Приписывали себя года
Таких закрывая глаза брали
Кто не рвался таких насильно не тянули если была при этом отсрочка
Цитата:
saba:
Не всегда по книгам и фильмам можно историю изучать!
Книги и фильмы отражают суть
И изучают историю по худ источникам в том числе
Но я то знаю факты)
Вот
Цитата:
С 23 июня 1941 года в армию призывали военнообязанных от 1905 по 1918 год рождения включительно.
Цитата:
Всего за первые 8 дней войны призвали 5,3 млн человек. То есть армия удвоилась: фактическая численность РККА к 22 июня 1941 года составила 5,4 млн чел. Но огромные невосполнимые потери первых месяцев войны требовали все новых солдат. К началу 1942 года призыв в Красную Армию уже обеспечивали призывники 1923-1925 гг. рождения.
Но даже при этом
Цитата:
Требовались положительные характеристики, предпочтение отдавали спортсменам, приветствовалась сдача нормативов БГТО ("Будь готов к труду и обороне СССР" - для школьников 1-8-х классов, ГТО (для лиц старше 16 лет) и ПВХО ("Готов к противохимической обороне СССР").
Тоесть не брали всех скопом
А в первую очередь тех кто мог пригодится и кто подготовлен был
А сейчас кто под Курском в плен сдается?
Бедолаги
Кто откосить от армии не смог
Оно вот им надо воевать? Они и сдаются пачками