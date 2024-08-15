Отправлено: - 15:13

saba:

как же тогда мои дядьки, одному 18, другому 20 не исполнилось, не то что не обученные, 5 классов образования и совсем русского языка не знали ! Так в том 42 году без вести и пропали

saba:

Не всегда по книгам и фильмам можно историю изучать!

С 23 июня 1941 года в армию призывали военнообязанных от 1905 по 1918 год рождения включительно.

Всего за первые 8 дней войны призвали 5,3 млн человек. То есть армия удвоилась: фактическая численность РККА к 22 июня 1941 года составила 5,4 млн чел. Но огромные невосполнимые потери первых месяцев войны требовали все новых солдат. К началу 1942 года призыв в Красную Армию уже обеспечивали призывники 1923-1925 гг. рождения.

Требовались положительные характеристики, предпочтение отдавали спортсменам, приветствовалась сдача нормативов БГТО ("Будь готов к труду и обороне СССР" - для школьников 1-8-х классов, ГТО (для лиц старше 16 лет) и ПВХО ("Готов к противохимической обороне СССР").

Цитата:БываетМногие молодые рвались на войну по блатуПросились на фронт показать себяПриписывали себя годаТаких закрывая глаза бралиКто не рвался таких насильно не тянули если была при этом отсрочкаЦитата:Книги и фильмы отражают сутьИ изучают историю по худ источникам в том числеНо я то знаю факты)ВотЦитата:Цитата:Но даже при этомЦитата:Тоесть не брали всех скопомА в первую очередь тех кто мог пригодится и кто подготовлен былА сейчас кто под Курском в плен сдается?БедолагиКто откосить от армии не смогОно вот им надо воевать? Они и сдаются пачками