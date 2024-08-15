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"Родственники кидаются с кулаками" - Костанайцы вновь жалуются на отсутствие галоперидола. Что ответили в "СК-Фармация"?
"Родственники кидаются с кулаками" - Костанайцы вновь жалуются на отсутствие галоперидола. Что ответили в "СК-Фармация"?
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