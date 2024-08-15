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≡ "Родственники кидаются с кулаками" - Костанайцы вновь жалуются на отсутствие галоперидола. Что ответили в "СК-Фармация"?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49861
"Родственники кидаются с кулаками" - Костанайцы вновь жалуются на отсутствие галоперидола. Что ответили в "СК-Фармация"?
Отправлено: 15.08.24 - 10:35
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- В январе 2024 года компания ТОО «Gedeon Richter KZ» (Гедеон Рихтер КЗ) в связи с производственными обстоятельствами уведомила Единого дистрибьютора о позднем графике поставки препарата галоперидол, - отмечается в ответе.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1953
Re: "Родственники кидаются с кулаками" - Костанайцы...
Отправлено: 15.08.24 - 10:35
#1
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Цитата:
Нет масляного раствора для инъекций тем пациентам, которые находятся на амбулаторном лечении. То есть, это те пациенты, которые приходят самостоятельно, и им достаточно одного-двух уколов в месяц. Таких у нас по области 100 человек, но препарата для них нет.

Источник:

ах ну да, наркоманам продавали а теперь супер прибыльный бизнес уходит от медиков..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40260
Re: "Родственники кидаются с кулаками" - Костанайцы...
Отправлено: 15.08.24 - 12:50
#2
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Я то думаю чего это у зетпатриотов обострение такое..
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
651
Re: "Родственники кидаются с кулаками" - Костанайцы...
Отправлено: 15.08.24 - 12:59
#3
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а я думаю что это у Затаболовки дефицит "кадров", так это они на форумах сидят.
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