Re: Скандально известная боксерша подала иск к соцсети Х

Отправлено: - 09:05

По факту она может обвинять только тех кто называл ее трансгендером что не является истиной потомучто она не мужик переодетый женщиной она просто мужик) и тех кто писал что она просто мужик она никак не засудит потомучто придется проходить очередной биологический тест где ее хромосомы покажут что она именно что биологический мужчина)))