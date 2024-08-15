Нет масляного раствора для инъекций тем пациентам, которые находятся на амбулаторном лечении. То есть, это те пациенты, которые приходят самостоятельно, и им достаточно одного-двух уколов в месяц. Таких у нас по области 100 человек, но препарата для них нет.Источник: