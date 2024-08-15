Отправлено: - 11:02

saba:

Есть парадокс Эйнштейна

maxsaf:

Тем утром, к сожалению, уже никто не проснется. Не пугаю, но предсказываю...

maxsaf:

Во вторую мировую тридцать миллионов погибло, причем профи - в первые пару недель,

maxsaf:

дальше всё пацанва да колхозники доделывали.

maxsaf:

Так и чё в этом плохого? )) или скакать всё-таки плохо?))

Цитата:а это парадокс эпштейна) Цитата:ты тут предсказывал ужеванга канадская)что если хоть один вражеский сапог ступит на рос территорию путин сразу же ударит ядеркой и че?))неделя прошлапол курской области захваченокогда там ядерку применят то? и разрешат ли путину ее применить или свои же удушат шарфом?))Цитата:в первые недели сразу тридцать миллионов погибло? классно сталин воевал конечно))Цитата:ну для несведущего расскажу)в первую очередь призывали стариков (обученных) и отслуживших срочную или бывших участников финской или манжурской войныдальше призывали спецов по направленям-трактористов, гужевых итдвсе это прекрасно показано и в повести и в фильме они сражались за родину1942 годрота солдат все мужики 40+ один среди них 19 летний ефрейтор кочетыгов которого все пытались оградитьдетей 18 летних либо разворачивали либо посылали в учебку чтобы те обучившись нормально шли в бой а не дохли как мухи в первом боювот к 1943-1944 году обученых уже посылали на фронт когда тот устаканилсясрочная армия в ссср к 1941 году состояла из профессиональных военных воевавших в финскуюно сталин всех конечно погубил в котлахЦитата:ну ты же писал ах зачем скакали украинцы мечтая в есвот ты такой же)скакал и мечтал на запад)что в этом плохого?