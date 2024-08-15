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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3480
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 10:47
Цитата:
а как же усский мир? его ведь защишать надо от бандеровцев! Подпиши контракт в Москве и 1 лям 600 тысяч рубликов подъёмных сразу получишь! Шикарные можно будет похороны устроить, когда бандеровцы тебя могилизируют! И закон казахстанский тебя не покарает в могиле.
[Исправлено: юля елиссева, 15.08.2024 - 11:49]
Vit:
Запрещено законом.
Запрещено законом.
а как же усский мир? его ведь защишать надо от бандеровцев! Подпиши контракт в Москве и 1 лям 600 тысяч рубликов подъёмных сразу получишь! Шикарные можно будет похороны устроить, когда бандеровцы тебя могилизируют! И закон казахстанский тебя не покарает в могиле.
[Исправлено: юля елиссева, 15.08.2024 - 11:49]
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 878
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 10:48
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 24273
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 10:48
Цитата:
Представь, если Путин такой же как ты, только ещё и отжил жизнь. Ну чё ему стоит жахнуть напоследок из всего, что только можно? Ещё раз повторяю - я не пугаю, я сам боюсь
abaika95:
Ненавижу всех одинаково)))
Ненавижу всех одинаково)))
Представь, если Путин такой же как ты, только ещё и отжил жизнь. Ну чё ему стоит жахнуть напоследок из всего, что только можно? Ещё раз повторяю - я не пугаю, я сам боюсь
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16578
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 11:02
Цитата:
а это парадокс эпштейна) Цитата:
ты тут предсказывал уже
ванга канадская)
что если хоть один вражеский сапог ступит на рос территорию путин сразу же ударит ядеркой и че?))
неделя прошла
пол курской области захвачено
когда там ядерку применят то? и разрешат ли путину ее применить или свои же удушат шарфом?))Цитата:
в первые недели сразу тридцать миллионов погибло? классно сталин воевал конечно))
Цитата:
ну для несведущего расскажу)
в первую очередь призывали стариков (обученных) и отслуживших срочную или бывших участников финской или манжурской войны
дальше призывали спецов по направленям-трактористов, гужевых итд
все это прекрасно показано и в повести и в фильме они сражались за родину
1942 год
рота солдат все мужики 40+ один среди них 19 летний ефрейтор кочетыгов которого все пытались оградить
детей 18 летних либо разворачивали либо посылали в учебку чтобы те обучившись нормально шли в бой а не дохли как мухи в первом бою
вот к 1943-1944 году обученых уже посылали на фронт когда тот устаканился
срочная армия в ссср к 1941 году состояла из профессиональных военных воевавших в финскую
но сталин всех конечно погубил в котлах
Цитата:
ну ты же писал ах зачем скакали украинцы мечтая в ес
вот ты такой же)
скакал и мечтал на запад)
что в этом плохого?
saba:
Есть парадокс Эйнштейна
Есть парадокс Эйнштейна
а это парадокс эпштейна) Цитата:
maxsaf:
Тем утром, к сожалению, уже никто не проснется. Не пугаю, но предсказываю...
Тем утром, к сожалению, уже никто не проснется. Не пугаю, но предсказываю...
ты тут предсказывал уже
ванга канадская)
что если хоть один вражеский сапог ступит на рос территорию путин сразу же ударит ядеркой и че?))
неделя прошла
пол курской области захвачено
когда там ядерку применят то? и разрешат ли путину ее применить или свои же удушат шарфом?))Цитата:
maxsaf:
Во вторую мировую тридцать миллионов погибло, причем профи - в первые пару недель,
Во вторую мировую тридцать миллионов погибло, причем профи - в первые пару недель,
в первые недели сразу тридцать миллионов погибло? классно сталин воевал конечно))
Цитата:
maxsaf:
дальше всё пацанва да колхозники доделывали.
дальше всё пацанва да колхозники доделывали.
ну для несведущего расскажу)
в первую очередь призывали стариков (обученных) и отслуживших срочную или бывших участников финской или манжурской войны
дальше призывали спецов по направленям-трактористов, гужевых итд
все это прекрасно показано и в повести и в фильме они сражались за родину
1942 год
рота солдат все мужики 40+ один среди них 19 летний ефрейтор кочетыгов которого все пытались оградить
детей 18 летних либо разворачивали либо посылали в учебку чтобы те обучившись нормально шли в бой а не дохли как мухи в первом бою
вот к 1943-1944 году обученых уже посылали на фронт когда тот устаканился
срочная армия в ссср к 1941 году состояла из профессиональных военных воевавших в финскую
но сталин всех конечно погубил в котлах
Цитата:
maxsaf:
Так и чё в этом плохого? )) или скакать всё-таки плохо?))
Так и чё в этом плохого? )) или скакать всё-таки плохо?))
ну ты же писал ах зачем скакали украинцы мечтая в ес
вот ты такой же)
скакал и мечтал на запад)
что в этом плохого?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16578
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 11:04
Цитата:
а этот тот же самый путин что за русский мир и русских? которых он сейчас нещадно убивает на фронтах? то да старому деду ниче не стоит убить 140 млн своих людей ради фиг пойми чего)
он же уже пожил) все видел)
maxsaf:
Представь, если Путин такой же как ты, только ещё и отжил жизнь. Ну чё ему стоит жахнуть напоследок из всего, что только можно?
Представь, если Путин такой же как ты, только ещё и отжил жизнь. Ну чё ему стоит жахнуть напоследок из всего, что только можно?
а этот тот же самый путин что за русский мир и русских? которых он сейчас нещадно убивает на фронтах? то да старому деду ниче не стоит убить 140 млн своих людей ради фиг пойми чего)
он же уже пожил) все видел)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16578
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 11:07
Цитата:
тебе не кажется странным что твой кумир лапти алладинов якобы на фронте но целыми днями только и делает что пишет посты, записывает ролики в тик ток и дает комментарии россии 1?)))
что это за вояка такой?
причем были среди кадыровцев реальные бойцы братья ямадаевы и батальон восток
во время грузинской войны они сразу в тыл грузинам ушли и занялись прямым своим делом что умеют чеченцы лучше всего и для чего создан был их диверсионный батольон-начали партизанщину
жгли колонны, взрывали мосты, убивали офицеров
правда ямадаевы после этой войны стали шибко популярными потому что не понтовались а реально воевали их потом по одному и уничтожили
мало ли они захотят президентами чечни потом стать))
[Исправлено: abaika95, 15.08.2024 - 12:08]
N0name:
тебе не кажется странным что твой кумир лапти алладинов якобы на фронте но целыми днями только и делает что пишет посты, записывает ролики в тик ток и дает комментарии россии 1?)))
что это за вояка такой?
причем были среди кадыровцев реальные бойцы братья ямадаевы и батальон восток
во время грузинской войны они сразу в тыл грузинам ушли и занялись прямым своим делом что умеют чеченцы лучше всего и для чего создан был их диверсионный батольон-начали партизанщину
жгли колонны, взрывали мосты, убивали офицеров
правда ямадаевы после этой войны стали шибко популярными потому что не понтовались а реально воевали их потом по одному и уничтожили
мало ли они захотят президентами чечни потом стать))
[Исправлено: abaika95, 15.08.2024 - 12:08]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15217
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 11:27
Цитата:
abaika95: что это за вояка такой?Нет не кажется. Вы же постояно писиетесь по роликам от 95 квартала. Вот вам ответка
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