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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3480
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 10:47
#10576
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Цитата:
Vit:
Запрещено законом.

а как же усский мир? его ведь защишать надо от бандеровцев! Подпиши контракт в Москве и 1 лям 600 тысяч рубликов подъёмных сразу получишь! Шикарные можно будет похороны устроить, когда бандеровцы тебя могилизируют! И закон казахстанский тебя не покарает в могиле.

[Исправлено: юля елиссева, 15.08.2024 - 11:49]
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
878
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 10:48
#10577
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24273
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 10:48
#10578
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Цитата:
abaika95:
Ненавижу всех одинаково)))

Представь, если Путин такой же как ты, только ещё и отжил жизнь. Ну чё ему стоит жахнуть напоследок из всего, что только можно? Ещё раз повторяю - я не пугаю, я сам боюсь :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16578
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 11:02
#10579
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Цитата:
saba:
Есть парадокс Эйнштейна

а это парадокс эпштейна) Цитата:
maxsaf:
Тем утром, к сожалению, уже никто не проснется. Не пугаю, но предсказываю...

ты тут предсказывал уже
ванга канадская)
что если хоть один вражеский сапог ступит на рос территорию путин сразу же ударит ядеркой и че?))
неделя прошла
пол курской области захвачено
когда там ядерку применят то? и разрешат ли путину ее применить или свои же удушат шарфом?))Цитата:
maxsaf:
Во вторую мировую тридцать миллионов погибло, причем профи - в первые пару недель,

в первые недели сразу тридцать миллионов погибло? классно сталин воевал конечно))
Цитата:
maxsaf:
дальше всё пацанва да колхозники доделывали.

ну для несведущего расскажу)
в первую очередь призывали стариков (обученных) и отслуживших срочную или бывших участников финской или манжурской войны
дальше призывали спецов по направленям-трактористов, гужевых итд
все это прекрасно показано и в повести и в фильме они сражались за родину
1942 год
рота солдат все мужики 40+ один среди них 19 летний ефрейтор кочетыгов которого все пытались оградить
детей 18 летних либо разворачивали либо посылали в учебку чтобы те обучившись нормально шли в бой а не дохли как мухи в первом бою
вот к 1943-1944 году обученых уже посылали на фронт когда тот устаканился
срочная армия в ссср к 1941 году состояла из профессиональных военных воевавших в финскую
но сталин всех конечно погубил в котлах

Цитата:
maxsaf:
Так и чё в этом плохого? )) или скакать всё-таки плохо?))

ну ты же писал ах зачем скакали украинцы мечтая в ес
вот ты такой же)
скакал и мечтал на запад)
что в этом плохого?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16578
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 11:04
#10580
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Цитата:
maxsaf:
Представь, если Путин такой же как ты, только ещё и отжил жизнь. Ну чё ему стоит жахнуть напоследок из всего, что только можно?

а этот тот же самый путин что за русский мир и русских? которых он сейчас нещадно убивает на фронтах? то да старому деду ниче не стоит убить 140 млн своих людей ради фиг пойми чего)
он же уже пожил) все видел)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16578
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 11:07
#10581
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Цитата:
N0name:

тебе не кажется странным что твой кумир лапти алладинов якобы на фронте но целыми днями только и делает что пишет посты, записывает ролики в тик ток и дает комментарии россии 1?)))
что это за вояка такой?


причем были среди кадыровцев реальные бойцы братья ямадаевы и батальон восток
во время грузинской войны они сразу в тыл грузинам ушли и занялись прямым своим делом что умеют чеченцы лучше всего и для чего создан был их диверсионный батольон-начали партизанщину
жгли колонны, взрывали мосты, убивали офицеров

правда ямадаевы после этой войны стали шибко популярными потому что не понтовались а реально воевали их потом по одному и уничтожили
мало ли они захотят президентами чечни потом стать))

[Исправлено: abaika95, 15.08.2024 - 12:08]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15217
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 11:27
#10582
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Цитата:
abaika95: что это за вояка такой?
Нет не кажется. Вы же постояно писиетесь по роликам от 95 квартала. Вот вам ответка
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