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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15217
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 07:59
#10561
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Цитата:
saba: В этом мааленькое различие между zетниками и нацпатриотами .
Различее есть. Зет патриот всегда хочет мира,

[Исправлено: Vit, 15.08.2024 - 08:38]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15217
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 08:19
#10562
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Цитата:
saba:
Чего я тоже не понимаю, того кудахтанья, которое сейчас развернулось вокруг срочников в России и в либеральной оппозиционной прессе за рубежом

Срочники не должны идти на фронт. Это однозначно. Потомучто со стороны Украины ребят готовили много лет плюс наёмники. Дети 18 летние неподготовленые сразу погибнут. Поэтому только профи. Пятнашки, Ахмат, Вагнер, и тд. Идёт война на профессиональном уровне.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16578
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 08:54
#10563
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Цитата:
maxsaf:
Ну щас в сентябре начнут "онижематери" тут возмущаться насчёт нехватки мест в русскоязычных группах - и ты будешь тут отдуваться как миленький

Пусть возмущаются
Повозмущаются и успокоятся как всегда) как и ты успокоился же)
А я свою позицию уже обозначил
Не должно быть разделения на языковые группы
Должны все вместе учится
Цитата:
maxsaf:
Ну так узнай сначала, а потом говори

Узнали
Ты скакал всё-таки)Цитата:
Гога:
Да не будет ,в другую уйдет тему

Зачем? Если я могу и по этой теме кого надо разнести Цитата:
Гога:
-Или опять включить - моя твоя не понимай

Ты меня с кем-то перепутал я смотрю Цитата:
ACROS:
Да, обосрался ваш Путин

Цитата дня) Цитата:
Vit:
Им до Курска как до Марса. Уже всем очевидно военная тактика крыс.

А зачем тогда российские войска окапывают Курск? Цитата:
saba:
Мы Виталий хоть и нацпатриоты

Я не нацпатриот
Вообще не нац)
Нигде не выступал с позиции национализма обиляя одну нацию в ущерб другим
Я интернационалист
Ненавижу всех одинаково)))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16578
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 08:56
#10564
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Цитата:
Vit:
Различее есть. Зет патриот всегда хочет мира,

Ага
Зет патриот всегда хочет русского мира
Поэтому он по всем параметрам нацист
Цитата:
Vit:
Поэтому только профи

Которых нет
Всех убили
Поэтому Виталя только срочники остались
Вперёд и с песней на фронт

Вот сейчас матерям ребят наверно тревожно
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6406
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 10:00
#10565
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Цитата:
Vit:
до Курска как до Марса


Согласен им до Курска как до Марса, только ВИТ обьясните мне как украинская армия вооружённая берданкой образца 1913 года сумела за ТРИ года успешной путинской СВО ВТОРОЙ армией мира вооруженной до зубов суперсовременными "Калибрами", "Искандерами", "Арматами" с лозунгом "Киев- за три дня", оказаться под Курском захватить около 28 русских поселении и территриюрооссийского государства размером в 1 000 кв.км. ( по данным спутников из космоса) и говорят там Москва недалеко-шальные пули и туда далетают.
Может быть СКОРО случиться наверное, и такое: когда Путина в Кремле утром РАЗБУДИТ парубок из батальона "АЗОВ": "...доброе утро, Вова...."
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40257
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 10:01
#10566
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Цитата:
Vit:
Поэтому только профи. Пятнашки, Ахмат, Вагнер, и тд. Идёт война на профессиональном уровне.

Профессионалы


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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6406
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 10:05
#10567
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Цитата:
Vit:
Идёт война на профессиональном уровне.


Оно и видно: - русские , так называемые "профессионалы" на третий год войны, или как они там её дразнят - СВО- напав на Украину, с удивлением обнаружили что воюют, оказывается на СВОЕЙ территории- это же надо так "ДОВОЕВАТЬСЯ"- славные потомки Суворова и Кутузова- МОЛОДЦЫ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40257
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 10:05
#10568
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Первый в мире зетпатриот, который хочет убить всех украинцев обвинил в провале самого.... Путина!
А ну-ка местные зетпатриоты, давайте расскажите, что это русофоб и нацист..


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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3480
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 10:13
#10569
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странно что форумные Z-ники до сих пор не пошли добровольцами Курск оборонять...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15217
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 10:29
#10570
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Цитата:
юля елиссева:
странно что форумные Z-ники до сих пор не пошли добровольцами Курск оборонять...

Запрещено законом. А так да. Я лично разговаривал с инструктором Вагнера. Вперёд. Но!. Забудешь гробные. Ты не официальное лицо. Пэ

[Исправлено: Vit, 15.08.2024 - 10:30]
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24273
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 10:35
#10571
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Цитата:
abaika95:
Ненавижу всех одинаково)))

Цитата дня :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5626
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 10:37
#10572
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Цитата:
Vit:
Различее есть. Зет патриот всегда хочет мира,

Смешно, хочет мира поэтому идёт на войну, причем на чужой территории! Как назовем? Есть парадокс Эйнштейна, а это будет парадокс Виталия, нет Виталиев много, пусть будет парадокс Вита :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24273
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 10:38
#10573
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Цитата:
ACROS:
когда Путина в Кремле утром РАЗБУДИТ парубок из батальона "АЗОВ": "...доброе утро, Вова...."

Тем утром, к сожалению, уже никто не проснется. Не пугаю, но предсказываю...
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24273
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 10:40
#10574
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Цитата:
abaika95:
Которых нет Всех убили Поэтому Виталя только срочники остались Вперёд и с песней на фронт Вот сейчас матерям ребят наверно тревожно

Во вторую мировую тридцать миллионов погибло, причем профи - в первые пару недель, дальше всё пацанва да колхозники доделывали.
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maxsaf
§ maxsaf
(Пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24273
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 10:41
#10575
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Цитата:
abaika95:
Узнали Ты скакал всё-таки)

Так и чё в этом плохого? )) или скакать всё-таки плохо?))
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