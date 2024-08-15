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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 07:59
Цитата:
[Исправлено: Vit, 15.08.2024 - 08:38]
saba: В этом мааленькое различие между zетниками и нацпатриотами .Различее есть. Зет патриот всегда хочет мира,
[Исправлено: Vit, 15.08.2024 - 08:38]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 08:19
Цитата:
Срочники не должны идти на фронт. Это однозначно. Потомучто со стороны Украины ребят готовили много лет плюс наёмники. Дети 18 летние неподготовленые сразу погибнут. Поэтому только профи. Пятнашки, Ахмат, Вагнер, и тд. Идёт война на профессиональном уровне.
saba:
Чего я тоже не понимаю, того кудахтанья, которое сейчас развернулось вокруг срочников в России и в либеральной оппозиционной прессе за рубежом
Чего я тоже не понимаю, того кудахтанья, которое сейчас развернулось вокруг срочников в России и в либеральной оппозиционной прессе за рубежом
Срочники не должны идти на фронт. Это однозначно. Потомучто со стороны Украины ребят готовили много лет плюс наёмники. Дети 18 летние неподготовленые сразу погибнут. Поэтому только профи. Пятнашки, Ахмат, Вагнер, и тд. Идёт война на профессиональном уровне.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16578
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 08:54
Цитата:
Пусть возмущаются
Повозмущаются и успокоятся как всегда) как и ты успокоился же)
А я свою позицию уже обозначил
Не должно быть разделения на языковые группы
Должны все вместе учится
Цитата:
Узнали
Ты скакал всё-таки)Цитата:
Зачем? Если я могу и по этой теме кого надо разнести Цитата:
Ты меня с кем-то перепутал я смотрю Цитата:
Цитата дня) Цитата:
А зачем тогда российские войска окапывают Курск? Цитата:
Я не нацпатриот
Вообще не нац)
Нигде не выступал с позиции национализма обиляя одну нацию в ущерб другим
Я интернационалист
Ненавижу всех одинаково)))
maxsaf:
Ну щас в сентябре начнут "онижематери" тут возмущаться насчёт нехватки мест в русскоязычных группах - и ты будешь тут отдуваться как миленький
Ну щас в сентябре начнут "онижематери" тут возмущаться насчёт нехватки мест в русскоязычных группах - и ты будешь тут отдуваться как миленький
Пусть возмущаются
Повозмущаются и успокоятся как всегда) как и ты успокоился же)
А я свою позицию уже обозначил
Не должно быть разделения на языковые группы
Должны все вместе учится
Цитата:
maxsaf:
Ну так узнай сначала, а потом говори
Ну так узнай сначала, а потом говори
Узнали
Ты скакал всё-таки)Цитата:
Гога:
Да не будет ,в другую уйдет тему
Да не будет ,в другую уйдет тему
Зачем? Если я могу и по этой теме кого надо разнести Цитата:
Гога:
-Или опять включить - моя твоя не понимай
-Или опять включить - моя твоя не понимай
Ты меня с кем-то перепутал я смотрю Цитата:
ACROS:
Да, обосрался ваш Путин
Да, обосрался ваш Путин
Цитата дня) Цитата:
Vit:
Им до Курска как до Марса. Уже всем очевидно военная тактика крыс.
Им до Курска как до Марса. Уже всем очевидно военная тактика крыс.
А зачем тогда российские войска окапывают Курск? Цитата:
saba:
Мы Виталий хоть и нацпатриоты
Мы Виталий хоть и нацпатриоты
Я не нацпатриот
Вообще не нац)
Нигде не выступал с позиции национализма обиляя одну нацию в ущерб другим
Я интернационалист
Ненавижу всех одинаково)))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16578
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 08:56
Цитата:
Ага
Зет патриот всегда хочет русского мира
Поэтому он по всем параметрам нацист
Цитата:
Которых нет
Всех убили
Поэтому Виталя только срочники остались
Вперёд и с песней на фронт
Вот сейчас матерям ребят наверно тревожно
Vit:
Различее есть. Зет патриот всегда хочет мира,
Различее есть. Зет патриот всегда хочет мира,
Ага
Зет патриот всегда хочет русского мира
Поэтому он по всем параметрам нацист
Цитата:
Vit:
Поэтому только профи
Поэтому только профи
Которых нет
Всех убили
Поэтому Виталя только срочники остались
Вперёд и с песней на фронт
Вот сейчас матерям ребят наверно тревожно
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6406
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 10:00
Цитата:
Согласен им до Курска как до Марса, только ВИТ обьясните мне как украинская армия вооружённая берданкой образца 1913 года сумела за ТРИ года успешной путинской СВО ВТОРОЙ армией мира вооруженной до зубов суперсовременными "Калибрами", "Искандерами", "Арматами" с лозунгом "Киев- за три дня", оказаться под Курском захватить около 28 русских поселении и территриюрооссийского государства размером в 1 000 кв.км. ( по данным спутников из космоса) и говорят там Москва недалеко-шальные пули и туда далетают.
Может быть СКОРО случиться наверное, и такое: когда Путина в Кремле утром РАЗБУДИТ парубок из батальона "АЗОВ": "...доброе утро, Вова...."
Vit:
до Курска как до Марса
до Курска как до Марса
Согласен им до Курска как до Марса, только ВИТ обьясните мне как украинская армия вооружённая берданкой образца 1913 года сумела за ТРИ года успешной путинской СВО ВТОРОЙ армией мира вооруженной до зубов суперсовременными "Калибрами", "Искандерами", "Арматами" с лозунгом "Киев- за три дня", оказаться под Курском захватить около 28 русских поселении и территриюрооссийского государства размером в 1 000 кв.км. ( по данным спутников из космоса) и говорят там Москва недалеко-шальные пули и туда далетают.
Может быть СКОРО случиться наверное, и такое: когда Путина в Кремле утром РАЗБУДИТ парубок из батальона "АЗОВ": "...доброе утро, Вова...."
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 40257
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 10:01
Цитата:
Профессионалы
Vit:
Поэтому только профи. Пятнашки, Ахмат, Вагнер, и тд. Идёт война на профессиональном уровне.
Поэтому только профи. Пятнашки, Ахмат, Вагнер, и тд. Идёт война на профессиональном уровне.
Профессионалы
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6406
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 10:05
Цитата:
Оно и видно: - русские , так называемые "профессионалы" на третий год войны, или как они там её дразнят - СВО- напав на Украину, с удивлением обнаружили что воюют, оказывается на СВОЕЙ территории- это же надо так "ДОВОЕВАТЬСЯ"- славные потомки Суворова и Кутузова- МОЛОДЦЫ.
Vit:
Идёт война на профессиональном уровне.
Идёт война на профессиональном уровне.
Оно и видно: - русские , так называемые "профессионалы" на третий год войны, или как они там её дразнят - СВО- напав на Украину, с удивлением обнаружили что воюют, оказывается на СВОЕЙ территории- это же надо так "ДОВОЕВАТЬСЯ"- славные потомки Суворова и Кутузова- МОЛОДЦЫ.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 40257
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 10:05
Первый в мире зетпатриот, который хочет убить всех украинцев обвинил в провале самого.... Путина!
А ну-ка местные зетпатриоты, давайте расскажите, что это русофоб и нацист..
А ну-ка местные зетпатриоты, давайте расскажите, что это русофоб и нацист..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3480
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 10:13
странно что форумные Z-ники до сих пор не пошли добровольцами Курск оборонять...
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 10:29
Цитата:
Запрещено законом. А так да. Я лично разговаривал с инструктором Вагнера. Вперёд. Но!. Забудешь гробные. Ты не официальное лицо. Пэ
[Исправлено: Vit, 15.08.2024 - 10:30]
юля елиссева:
странно что форумные Z-ники до сих пор не пошли добровольцами Курск оборонять...
странно что форумные Z-ники до сих пор не пошли добровольцами Курск оборонять...
Запрещено законом. А так да. Я лично разговаривал с инструктором Вагнера. Вперёд. Но!. Забудешь гробные. Ты не официальное лицо. Пэ
[Исправлено: Vit, 15.08.2024 - 10:30]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 10:35
Цитата:
Цитата дня
abaika95:
Ненавижу всех одинаково)))
Ненавижу всех одинаково)))
Цитата дня
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5626
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 10:37
Цитата:
Смешно, хочет мира поэтому идёт на войну, причем на чужой территории! Как назовем? Есть парадокс Эйнштейна, а это будет парадокс Виталия, нет Виталиев много, пусть будет парадокс Вита
Vit:
Различее есть. Зет патриот всегда хочет мира,
Различее есть. Зет патриот всегда хочет мира,
Смешно, хочет мира поэтому идёт на войну, причем на чужой территории! Как назовем? Есть парадокс Эйнштейна, а это будет парадокс Виталия, нет Виталиев много, пусть будет парадокс Вита
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 10:38
Цитата:
Тем утром, к сожалению, уже никто не проснется. Не пугаю, но предсказываю...
ACROS:
когда Путина в Кремле утром РАЗБУДИТ парубок из батальона "АЗОВ": "...доброе утро, Вова...."
когда Путина в Кремле утром РАЗБУДИТ парубок из батальона "АЗОВ": "...доброе утро, Вова...."
Тем утром, к сожалению, уже никто не проснется. Не пугаю, но предсказываю...
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 10:40
Цитата:
Во вторую мировую тридцать миллионов погибло, причем профи - в первые пару недель, дальше всё пацанва да колхозники доделывали.
abaika95:
Которых нет Всех убили Поэтому Виталя только срочники остались Вперёд и с песней на фронт Вот сейчас матерям ребят наверно тревожно
Которых нет Всех убили Поэтому Виталя только срочники остались Вперёд и с песней на фронт Вот сейчас матерям ребят наверно тревожно
Во вторую мировую тридцать миллионов погибло, причем профи - в первые пару недель, дальше всё пацанва да колхозники доделывали.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.08.24 - 10:41
Цитата:
Так и чё в этом плохого? )) или скакать всё-таки плохо?))
abaika95:
Узнали Ты скакал всё-таки)
Узнали Ты скакал всё-таки)
Так и чё в этом плохого? )) или скакать всё-таки плохо?))
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